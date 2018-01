Békességet szeretnének a pusztahencseiek – Frissül!

Megmozdult Pusztahencse a megismételt időközi választáson, magasabb volt a részvételi arány, mint december 17-én.

Gazdag Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke ott jártunkkor – késő délelőtt – még nem számított ekkora aktivitásra. Mintha szavait készültek volna megcáfolni a pusztahencseiek: egymás után nyílt az ajtó a művelődési ház nagytermében. Egy idősebb pár hölgytagja nem szavazhatott, nem szerepelt a névjegyzékben. – Szavazz helyettem is – szólt párja után, amire persze nem volt lehetőség.

– Valójában már nem itt, hanem Pakson élek, de bízom benne, hogy végre lesz polgármestere a falunak. Nagyon feszültté vált a légkör – fogalmazott egy 27 esztendős férfi. – Mire számítanak? – tettük fel a kérdést az érkezőknek. – Békességre, sikeres, tiszta választásra – foglalja össze egy jól szituált pár, de azt nem árulják el, hogy kit favorizálnak. Négyen szállnak ki egy öreg autóból, hangosabbak a megszokottnál, nehéz lenne nem észre venni őket. A három asszony mögött fiatal férfi, arca nem látszik a szemébe húzott kapucnitól. Valakinek hátra szól, hogy „mi van, hülye?” majd annyit mond: az a lényeg, hogy ne az a fajgyűlő g… Bán legyen. – Hallgass! Azt választasz, akit akarsz, de ne beszélj! – torkollja le az egyik asszony, talán az anyja.

Két középkorú férfi a másik táborhoz tartozik. Szerintük Bán István lesz a befutó, legalább 50 szavazattal nyer, mert minden normális ember rá szavaz és tudja, hogy nem igazak azok, amikkel vádolták. – Teljesen tisztán zajlott a választás – fogalmaz a fiatalabb. – A Bán Pista nyugdíjas, honnan fizetett volna bárkinek is ötezer forintot a szavazatáért – teszi fel a kérdést az idősebbik.

Fiatal pár érkezik, tősgyökeres hencseiek. Azt mondják, az internet „felrobbant” a mocskolódástól, szeretnénk, ha most már rendben lenne a falu. Bíznak Bán István győzelmében, úgy gondolják, ez még nagyobb arányú lesz, de tartanak attól, hogy Iker Ibolya nem fogja ezt elfogadni, pedig megjelentetett egy kampány-szórólapot, amin az állt, hogy korrekt választásnál el kell fogadni az eredményt.

Eddig rendben zajlott a szavazás, nem történt semmi a szavazókörben, az utcára is kinéztünk, nem tapasztaltunk semmi rendkívülit és nincs is tudomásunk rendbontásról – tájékoztatott Gazdag Ferenc, hozzátéve, hogy a rendőrség többször megjelent a nap folyamán a művelődési házban. Néhány embert el kell utasítani különböző okok miatt, amit ők tudomásul vettek. Bízom benne, hogy akármi is lesz az eredmény, elsimulnak az ellentétek és az emberek összefognak a faluért – zárta szavait Gazdag Ferenc.

– Én reggel elmentem szavazni, azóta az utcán sem voltam, engem minden szinten támadtak – mondta Bán István. – Tiltott kampánytevékenységgel vádoltak, emiatt döntött úgy a táblabíróság, hogy megsemmisíti az eredményt. Előzőleg sem kampányoltam, most még visszafogottabb voltam. Úgy gondolom, akik rám szavaztak, most is rám fognak. Bízom benne, hogy elég lesz.

Iker Ibolya, aki 2014-től mostanáig volt a falu polgármestere, lapzártánkig nem reagált megkeresésünkre.

Amint információval rendelkezünk a választás eredményét, állását illetően (még ma este), azt közzé tesszük.