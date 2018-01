Életút: magyarnak lenni, magyarnak maradni

A nagyváradi zárdában a hajdan szép folyosókat később nem borította szőnyeg, nem volt virág.

Férje, Darvas Ferenc unszolására írta meg Darvasné Pálffy Irén a családja, illetve a saját gyermekkora történetét 12 éves koráig. Mint a könyvben is olvasható, arra biztatta a költő a feleségét, hogy azt írja meg, ahogyan gyerekként átélte menekülésük, hányattatásuk történetét.

Pálffy Irén Erdélyben, a Hunyad megyei Körösbányán született 1933. január 16-án, két bátyja után harmadik gyerekként. Ahogy ő maga már korábban megírta egy pályázatra: „Idegen országban születtem, de magyarnak.” Tilos volt a Himnuszt énekelni, nemzeti színeket viselni.

Édesapjuktól hallottak a gyerekek arról, hogy van egy ország, ahol (majdnem) mindenki magyar. Szülei 1941-ben határozták el, hogy mindenüket, még a szüleiket is hátrahagyva átszöknek Magyarországra, pontosabban Nagyváradra, ahol rokonaik éltek.

Nagy szeretettel írja le a szerző azt a vidéket, ahol a gazdasági-társadalmi körülmények ellenére is boldog gyermekéveit töltötte, Nagyvárad után Tarackrasznán, ahol édesapja állást kapott a fakitermelésben. Vízimalomban zuhanyoztak, Irén puszta kézzel pisztrángot fogott a víz alatti kis öblökben. Dombóra kerülve már megmutatkozott a zene iránti vonzalma és tehetsége. Mint megírta, szeretett szerepelni, táncolni, énekelni. Aztán tovább kellett indulniuk, hogy ne maradjanak elzárva Magyarországtól. Ismét mindenüket odahagyták, és lovas kocsival indultak tovább. Técső, Huszt, Nagyszőllős, Munkács, Ungvár, Szerencs, Miskolc, Mezőkövesd, Verpelét, Gyöngyös, Hatvan, Gödöllő és Sashalom érintésével érkeztek meg Budapestre, ahol szintén voltak rokonaik. Aztán folytatódnak a történetek, amelyek az ostromlott Budapesten estek meg.

Később arról is szó esik, amikor 30 évvel később Tünde lányukkal visszamentek Erdélybe, és végiglátogatták a rokonokat. Lehangoló tapasztalatokat is szereztek az épületek állapotában. A könyvet Darvas Ferenc tollából elő- és utószó, valamint néhány családi fotó és kotta egészíti ki. Mint köztudott, Pálffy Irén megzenésített a férje verseiből néhányat, amelyeket a megyében és a megyén kívül, művelődési házakban, idősotthonokban, író-olvasó találkozókon elő is adott. Darvasné Pálffy Irén életútja példa arra, hogyan lehet magyarnak megmaradni.