Kemény tárgyalások és a megújulás lesz az idei program

Kihívásokkal teli esztendő elé néz a TEIT, megújulás, kemény tárgyalások várnak rájuk ebben az évben. A lakosság tájékoztatása során követett vezérelv azonban nem változik, a korrektség a legfontosabb alapelv.

A kampány közeledtével felerősödtek az atomerőművet ért támadások. Gyakran jelennek meg minden realitást, valóságot nélkülöző információk, fontos, hogy az itt élők a lehető legteljesebb, legkorrektebb tájékoztatást kapják. Kulcskérdés, hogy az atomerőmű környékén élők elegendő információval rendelkezzenek és a TEIT ezt a szerepet már 25 éve betölti – fogalmazott dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, aki Hamvas István vezérigazgató mellett részt vett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás már szokásos évet záró, új esztendőt indító találkozóján, Balatonfüreden. Süli János miniszter is megerősítette azt, hogy kritikák kereszttüzében áll a beruházás. De, mint hangsúlyozta, meg fogják építeni a blokkokat, mert az ország ellátásbiztonsága ezt megköveteli, és megvalósítják a kapcsolódó térségfejlesztési feladatokat is. Ennek során arra törekszenek, hogy az előnyökön és a hátrányokon is osztozzanak a térség települései.

Dr. Bálint József TEIT-elnök arról beszélt, hogy kemény tárgyalások várnak ebben az évben rájuk, mert az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kötött szerződés az év végén lejár, a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel pedig még nem kötöttek, de a tárgyalásokat már megkezdték. A TEIT az utóbbitól függetlenül szeretné kivenni részét az új atomerőmű építésével kapcsolatos tájékoztató munkából, de tárgyalásaik alapján megerősítést kaptak arról, hogy a TEIT 25 éves tapasztalataira számítanak annak ellenére, hogy a térségfejlesztés, a kiemelt tájékoztatás a Paksi Társadalmi Tanács 47 települését érinti.

Dr. Bálint József arról tájékoztatott, hogy a társulás idei költségvetését a tavalyi szinten tervezik, és nem számolnak bővüléssel a tagságot illetően sem. Tavaly minden szerződésben vállalt feladatukat teljesítették, minden programot megvalósítottak, az elszámolások hibátlanul megtörténtek.