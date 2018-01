Lekvár, savanyúság és szörpök készülnek

Országos szinten is elismert munkát végeznek Udvariban. A településen élő munkanélküliek 98 százalékának a minta munkaprogram révén lehetőséget biztosít az önkormányzat, hogy jövedelemre tegyenek szert. A faluban 2005-ben indult el a szociális földprogram, amelyet továbbfejlesztve ma már mintegy 14 hektárnyi földterületet művelnek,

A kezembe került az ünnepek alatt egy üveg eperlekvár, és elcsodálkoztam azon, milyen elképesztően finom volt, tele egész eperszemekkel.

Az üvegen egy kis cédula jelezte, hogy a termék Udvariban készült, saját termelésben és feldolgozásban. Az ünnepek után Peszt Attila polgármestert kérdeztük arról, mivel foglalkoznak még, kik készítik és hol lehet hozzájutni ezekhez a nagyszerű termékekhez.

– Szörpöt, lekvárt, savanyúságot és alapanyagokat – zöldséget, paprikát, hagymát, paradicsomot – termelünk immár tizenhárom éve, mondta el a polgármester. 2005-ben szociális földprogramként kezdték el a kertészkedést, akkor csupán öt család vett részt benne, és mivel nem volt az önkormányzatnak földterülete, így a családok a saját kertjükben termelték a felsorolt alapanyagokat. Mára sokat fejlődtek, hiszen tizennégy hektáron gazdálkodnak – részben önkormányzati, részben bérelt, illetve a Nemzeti Földalaptól kapott földeken, és huszonegyen dolgoznak a programban. A valamikori óvoda épületéből pedig egy mini feldolgozó üzemet hoztak létre, az ott lévő konyhát építették át, ahol hűtő- és fagyasztókamrákat is kialakítottak, hogy a termények egy részét tárolni tudják. A területeken epret és málnát is termelnek, ezekből szörp és lekvár is készül. Idén terveznek még ötszáz gyümölcsfát elültetni – főleg sárgabarackot és szilvát –, ezek terméséből színesítenék majd a lekvár- és szörpkínálatukat.

A bodzaszörpjük – évente 500 liter készül belőle – főleg Budapesten kelendő. A német testvértelepülésükben, Seifhennersdorfban például nagyon sok paprikalekvárt értékesítenek. Zöldségfélék közül a gyöngyhagyma, az uborka, a cékla, a hagyma, a burgonya és a sárgarépa viszi a prímet. Ezek többségét feldolgozzák savanyúságnak, de alapanyagként is vásárolhatók náluk.

A polgármester elmondta, az értékesítésre próbálnak több hangsúlyt fektetni, hiszen a termékeket el is kell adni. A környező településekről ha jön jelzés, akkor akár helybe is viszik amit kérnek. De szállítanak a harci csárdába, több önkormányzat konyhájába is. Vannak munkahelyek, ahol összeírják a dolgozók az igényeiket, ezekre a helyekre szintén kiszállítják az árut.

– Minőségben, árban nagyon jók vagyunk, tette hozzá a polgármester. Idén további fejlesztéseket terveznek, a meglévő négy fóliasátor mellé újabb négyet (180 négyzetmétereseket) szeretnének felállítani. Ezekbe további paprika- és paradicsompalántákat ültetnének.

Hogy kitől tanultak meg befőzni, lekvárt, savanyúságot készíteni? A helyi háziasszonyok ebben profik, ők a nagyanyáik receptjei alapján készítik a termékeiket, mondta a polgármester.

A sikeres programban egyébként a huszonévesektől egészen a nyugdíj előtt állókig széles az életkori besorolás, így egymásnak tudják átadni az emberek a tapasztalatokat is.