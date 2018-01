Munkába állnak a koraszülötteket segítő mentorok

A koraszülött gyermekek állandó és fokozott figyelmet igényelnek azután is, hogy kiengedték őket a kórházból. Őket és családjukat segíti az a mentorprogram, amely nemrégiben indult régiónkban.

Húsz frissen végzett szakember vehette át az oklevelét a Pécsi Gyermekklinikán, hogy januártól már teljes erőbedobással dolgozzanak a koraszülöttek segítésén. A dél-dunántúli régióban dolgozó védőnőket a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány képezte ki a mintegy 580 millió forintos, EFOP-pályázatból megvalósított mentorprogram indításaként. A pécsi, kaposvári és szekszárdi mentorházak felállítása csak az egyik eleme az öt évre tervezett programnak. Amellett, hogy kialakítottak és berendeztek egy oktatótermet, ahol később is képzések, rendezvények tarthatók, beszereztek több tucat eszközt is. A részben vizsgálatokhoz szükséges berendezések (szívultrahang, EKG, fejlesztő eszközök) mellett megyénként húsz légzésfigyelőt és húsz babamérleget is beszereztek, ezeket a családok ingyenesen kölcsönözhetik. Mint dr. Nagy Éva projektmenedzser elmondta, Szekszárdon a megyei kórházban működik a mentorház, a mentorok feladata pedig az lesz, hogy segítsék a kapcsolattartást a koraszülöttek családjai, a fejlesztők, az egészségügyi intézmények és más segítők között.

Fontos a tájékoztatás is, a programról internetes oldalt is indítottak, a koraszulottmentor.hu címen jelentkezhetnek is az igénylők, a védőnők ugyanakkor, mivel egyébként is feladatuk a családok látogatása, automatikusan ajánlják a programot az érintetteknek. A tájékoztatásba a szakma is beletartozik, a programban számos orvosi továbbképzés, műhelybeszélgetés, konferencia is zajlik. A koraszülöttek segítői a régió minden részére eljuttatják az információkat, hogy a kistelepülési lakhely se legyen akadály.

Dr. Nagy Éva arról is beszélt, hogy a fejlesztést minél előbb el kell kezdeni ahhoz, hogy a koraszülött kisbabából a társadalom számára is értékes felnőtt váljon. A kormányzati szándék is az tehát, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a szakemberek a gyerekekből. Az anyukák a neurorehabilitációs tornát már a kórházban megtanulhatják, de emellett számos lehetőség van. Látványosabb a folyamat azon szakasza, amikor a kicsik már járnak, beszélnek. Innentől kezdve kapcsolódik be a programba Szekszárdon a Csiga-Biga Alapítvány, amellyel együttműködik a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány. A projektmenedzser beszámolója szerint több nyilvános programra várják az érdeklődőket, például kéthavonta tartanak oktatást, amelyen a csecsemők újraélesztését lehet megtanulni.

A koraszülöttség népbetegség, hiszen az összes terhesség mintegy 8-9 százaléka idő előtti szülést hoz, azaz évente 6-8000 gyermek jön világra túl korán és túl alacsony, azaz 1500 gramm alatti testsúllyal. Az utóbbi évtizedekben egyre több kutatás követi a koraszülöttek életét, ezekből aggasztó adatok látszanak. Nem csak fizikai hátrányt okozhat a jelenség, de magatartási, pszichés, tanulási gondok is jelentkezhetnek. Kimutatták többek között, hogy a koraszülöttként indultak körében az alkoholizmus 30 százalékban, a droghasználat pedig mintegy 20 százalékos arányban fordul elő.