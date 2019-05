Záporok zavarhatják meg a szerdai napsütést

De azok is csak főként a keleti országrészben. Ma már sok helyen 20 fokot is mérhetünk.

A többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek főképp az Alföldön és az Északi-középhegységben délután jelentősebben is takarhatják a napot, és ott gyenge záporok is lehetnek. A Dunántúlon megélénkül, a Kisalföld nyugati részein meg is erősödik a déli, délkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő.