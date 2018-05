Záporokkal tarkított lesz a csütörtök

A viharokat erős szél kíséri majd, de a meleg nem adja meg magát. Néhol 30 fok is lehet.

Szerdán és csütörtökön is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, emellett azért több-kevesebb napsütés is várható. Szerdán összességében többfelé – legnagyobb számban a Dunántúlon, legkisebb számban a Tiszántúlon -, csütörtökön ugyanakkor már sokfelé kell záporokra, zivatarokra számítani elsősorban a délutáni, esti órákban. Éjszaka fokozatosan egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, de még hajnalban, reggel is főként a Nyugat-Dunántúlon lehet elszórtan zápor, zivatar. A keleties szelet élénk, csütörtökön az Északi-középhegység környékén néhol erős széllökések kísérik, emellett zivatar környezetében is kell erős vagy viharos széllökésekre számítani.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 30 fok között valószínű. Az Alpokalján lehet 25 foknál hűvösebb.