Rendkívüli hőség lesz a héten

A beköszöntött rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptetik a vörös kódot – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a kormány honlapján.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az OMSZ vasárnapra már csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére a másodfokú figyelmeztetést is kiadták. Utóbbi területeken a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot is meghaladhatja. Hétfőn és kedden tovább fokozódik a hőség.

A kormány honlapján közzétett protokoll szerint vörös kód idején a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátott célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül, a regionális diszpécserszolgálatokon keresztül (a regionális diszpécserszolgálat jelzésére) fogadják azokat az utcán élő embereket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó intézményekben nem megoldható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén többek között tájékoztatást kell adni – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett adatok alapján – arról, hogy hol található nyitva lévő klimatizált helyiség. Emellett azt is közölni kell, hogy hol van a lakosság számára ingyenesen biztosított vízosztási hely, valamint párakapu. Szükség esetén meg kell szervezni azt is, hogy az ellátottak az érintett helyekre el is tudjanak jutni utcai gondozószolgálatok, illetve krízisautók bevonásával.