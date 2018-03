A héten valóban vége lesz a márciusi télnek

Nem akar jönni a tavasz, a hétfői havazás, a lefagyott utak, járdák, a vízzel telített termőföldek lehangoló látványt mutatnak. A sürgősségi rendelő hétfőn is tele volt betegekkel, ki a karját törte el, ki a lábát, de a mentősök is sokat fordultak. Egy mediterrán ciklon hideg szakasza borította fel a már-már tavaszinak mondható hétköznapjainkat.

Reggel még 8 óra előtt is jégbordásak voltak a főutak a megyében, szinte mindegy volt, hogy melyik irányba indult el autójával az ember. Aki már lecserélte a téli gumikat – vagy fel sem tette – annak nagy kihívást jelentett a közlekedés, főleg amikor meg kellett állnia az előtte fékező autó vagy a piros lámpa miatt. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sajtószóvivője elmondta, az ország déli felében – így megyénkben is – gondot okozott a havazás, igyekeztek letakarítani az utakat, de mindenhová azonnal nem jutottak el. A nap folyamán a helyzet sokat javult.

A szekszárdi kórház sürgősségi osztályán is nagy volt a forgalom, ami nem csoda, hiszen a múlt héten három napon keresztül is húsz fok feletti meleget mérhettünk, majd pár nap leforgása alatt ismét mínuszba váltott a hőmérő. Dr. Józan-Jilling Mihály belgyógyász főorvos elmondta, az időjárási frontra érzékenyeket meggyörti ez az idő, a hirtelen váltások pszichoszomatikus tüneteket (vérnyomásingadozás, szívritmus zavar, szorongás érzése, szédülés, gyomorbajok, alvászavarok, derékfájás) okozhatnak. Gyakoribbak a trombózisok, illetve a szívinfarktushoz hasonló tünetek. A főorvos ugyanakkor hozzátette, a megfigyelések szerint éves szinten, összességében, nem több a hirtelen fellépő súlyos-életveszélyes betegségek száma, csak ezek jellemzően a frontok idejére sűrűsödnek. Természetesen a hirtelen váltás a hidegről a melegre, vagy éppen fordítva, az egészséges emberek szervezetét is megviseli, csak ők ezt kompenzálni tudják egy-egy kávéval, sétával vagy kisebb odafigyeléssel.

Nem csak az embereket és az állatokat, de a növényeket is nagyon megviselte az eddigi időjárás. Csak márciusban eddig több mint száz milliméternyi csapadék hullott, mondta dr. Vörös Géza agrárszakember. Annyira átitatódott a talaj vízzel – és nem csak a belvizes területeken – hogy sok helyen a fák gyökerestől fordultak ki a földből.

Március elsején, a tavasz első napján volt idén a rekord hideg, mínusz 18 és mínusz 22 fok közötti hőmérsékletet mértek a megye különböző pontjain. Tizenkét nappal később plusz 21-24 fokot. Ennél szélsőségesebb hónap, mint az idei március, nem mostanában volt, mondta a szakember. A növények szinte sokk-hatás alatt vannak, még a szántóföldi növények is, az őszi búzát, repcét a kipállás, a levegőtlenség fenyegeti. Hétfőn hajnalban mínusz 4-6 fokot mértek a megyében. Attól tartanak a gyümölcstermelők, még azokon a gyümölcsfákon is elfagytak a rügyek, amelyek nagy szerencsével esetlen megúszták a március elsejei hideget. A múlt héten ugyanis a hirtelen jött melegben sorra virágzásba borultak a mandula és a kajszibarack fák.

A meteorológosok azt mondják, pár nap és valóban javul az idő. A jövő héten például ismét hasonló melegben lehet részünk, mint amilyen a múlt héten volt. A csapadék mennyisége is csökken, a nap is kisüt majd, és végre a tavaszi mezőgazdasági munkákat is megkezdhetik a gazdák, már ahol nincs belvíz alatt a területük.