A lakáshoz tartozik az alagsorban egy saját tároló és egy közös tároló is, illetve egy, a közös tulajdonban lévő füves terület. A fölötte lévő 42 m2-es lakással együttesen is meg lehet vásárolni! Az ingatlan állandó lakhatásra alkalmas, de akár irodának, raktárnak stb. is kitűnő választás.