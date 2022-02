A benne lévő helységek a következők: nappali, konyha, fürdőszoba, két hálószoba és a fronton egy terasz. Az egyik szoba külső bejárattal is rendelkezik. A nappali és a konyha egy légtérben. Víz, villany, klímás hűtés/fűtés megtalálható benne, a szigetelésnek köszönhetően kiválóan tartja a meleget, illetve a nyári nagy melegben kellemesen lehűti a belső teret. A közelmúltban teljes felújításon esett át kívül és belül is. A közelben több étterem és bolt is van, kellemes és csendes környezet jellemzi a környéket. Erre a nyaralóra már nem kell költeni, csak beköltözni! [...]”