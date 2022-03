„Eladó Dombóváron, Gunarasfürdőn egy 2009-ben épített, 38 lakásos társasház harmadik, legfelső emeletén lévő, csodás panorámával rendelkező, kiváló állapotú 35 m2-es lakás. A nappali hatalmas ablakain keresztül kilátás nyílik Gunarasfürdőre és a távoli Mecsekre. Az erkélyre kiállva kelettől délen át nyugatig mindent belátni, így a gyönyörű környezetben elhelyezkedő Gunarast is, mely a dél-dunántúli dombok által körbevett, nyugodt és csendes termálvizes gyógyfürdő és szezonális strand is egyben.



A társasház lifttel és zárt parkolóval is rendelkezik, távirányítóval nyitható kapuval, kizárólag a tulajdonosok számára fenntartva, valamint egy kisebb parkosított és zárt rész is rendelkezésre áll. A 35 nm felett van egy 6 nm nagyságú erkély. A lakás fűtése elektromos, a hálószobában egy elektromos fűtőtest van a falra függesztve, az amerikai konyhás nappaliban pedig Gree hűtő-fűtő klíma biztosítja a télen-nyáron kellemes hőmérsékletet. A melegvizet egy 80 L Ariston bojler biztosítja. A lakás a teljes bútorzattal és gépészettel EGYÜTT eladó. Az épület szerkezete tégla. [...]”