Az elosztást tekintve a földszinten 15 szoba, konyha, kamra, 3 fürdőszoba mellékhelyiséggel és további 2 külön WC, míg az emeleten 9 szoba, fürdőszoba, WC található. A szobák nagy része egymásból is nyílik, valamint a körfolyosóról is külön megközelíthető. Az alsó szintről lépcső visz a 380 négyzetméteres, száraz pincébe, itt található a kazánház is. A két különálló, beépíthető padlásrészre a földszintről, illetve az emeleti részről szintén lépcsőn juthatunk. Az ingatlanhoz tartozik egy hatállásos garázsépület. A kastélyt körülvevő ősfás parkon kívül az épület közepén van egy teljesen zárt, csendes, fákkal beültetett belső kert is, melynek nyugalmát az alsó szint körfolyosójáról belépve élvezhetjük. [...]”