„Apáti puszta a Gindly-családé volt, utolsó tulajdonosa a báró Fiath-család volt, a Bezerédj István által 1836-ban alapított Szedres határában fekszik. Szedres már ősidők óta lakott terület, az Árpád-korban több kisebb falu is létezett a község mai területén. 1703-ban a Gindly-család I. Lipóttól birtokadományként megkapta Apáti- és Hidjapusztát, melyeket 1786-ban kelt források is említenek.A lovas udvarház több épületből áll, két fő épülete a késő klasszicista stílusban, 1840-ben épült Bezerédj 'kis kastély' és az 1870- es években emelt földszintes, manzárdtetős 'nagy kastély'.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A hosszú időre visszanyúló szedresi lovas hagyományt kívánja fenntartani az udvarház lovardája és az 580 nm-es istálló is. Ezeken kívül számos melléképület is tartozik a közel 11 HEKTÁROS birtokhoz: víztorony, szolgálati lakások, raktárépületek. A gyönyörűen felújított udvarház területén 3 rendezvényterem biztosít kiváló helyszínt baráti és családi összejöveteleknek, bejáratával pontosan szemben található egy 1832-ben épült Nepumuki Szent János kápolna. Az egykor gyönyörű szép kastélyépületeknek mostanra sikerült visszaadni régi pompájukat, panzióként várják a vendégeket. Az épületeket a mai igények kielégítésére 2010- ben modernizálták, ugyanakkor sikerült megőrizni a klasszikus hangulatot is. [...]”

