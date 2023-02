A képek minket meggyőztek. Hát még a pénztárcabarát megoldások! Jöjjön a hét kedvenc otthona a megyei 705 darabos kínálatból!



“!!!REZSICSÖKKENTETT SORHÁZI LAKÁS A VÁROS LEGELEGÁNSABB NEGYEDÉBEN!!! Dombóváron a Kispolgárok Parkja közelében nagyon jó állapotú, nappali + 5 szobás, gázfűtéses, napelemmel felszerelt sorházi lakás eladó.

A rezsicsökkentett sorházi lakásról, részletesen

Az ingatlan 3 szintes. A legalsó szinten kapott helyet a garázs, a kazánház és két nagyméretű tároló. A legalsó szinten kapott helyet a garázs, a kazánház és két nagyméretű tároló. A lakószintre kívülről egy kényelmes lépcső vezet, melynek használatát kovácsoltvas korlát tesz kényelmessé.

A lakószint belső lépcsőn a garázs felől is megközelíthető, így esős, sáros időben sem lesz vizes, sáros a tulajdonos. A lakószinthez az utca és az udvar felé is hatalmas, kényelmes terasz csatlakozik. Az utca felőli terasz nyugati fekvésű, a bejárati ajtón és a nappalin keresztül is megközelíthető. A bejárattól jobbra zuhanyzós fürdőszoba-mosdó található. Balra 50 nm-en a nappali-konyha-étkező helyezkedik el. A két lakóegység között néhány lépcsős szinteltolás található, mely rendkívül elegánssá teszi a teret.

Az étkezőhöz csatlakozik az udvar felé a keleti fekvésű terasz, melyről csodaszép a kilátás az ősfákkal beültetett parkszerű kertre. Itt elfogyasztani a reggeli kávét, hallgatva közben a madárcsicsergést.... varázslatos. Ezen a szinten található még egy kisebb szoba, melyben egy szauna került elhelyezésre az ott lakók kényelme miatt. A tetőtéri szinten 4 hálószoba egy hatalmas, sarokkáddal, bidével felszerelt fürdőszoba található. Az udvar felőli, nagy, keleti fekvésű erkély mindegyik szobából megközelíthető.