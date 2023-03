„Szekszárdon Alkotmány utcában Eladó két szintes, jó állapotú lakás! A 3. emeleti, 3 szobás + 2 (!) nappalis, 2 (!) fürdős lakás tulajdoni lap szerint 83 nm-es a valóságban, méréseim szerint 94 nm. Nagyon jó hangulatú, világos, modern lakás. Az utóbbi években felújított burkolatokkal, konyhával, fürdővel.

Forrás: Ingatlanbazár.hu

A villany és vízvezetékek is újak, a konyha gépekkel ellátott. Jó állapotúak az ablakok, redőnnyel vagy árnyékolóval és szúnyoghálóval ellátottak. Az első szint klimatizált nappalijából két erkély is elérhető! A lakás pontos elrendezése az alaprajzokon látható. Szinte két lakrészre bontható. Nagy méretű beépített szekrény nyel el rengeteg cuccot és jelenleg az egyik hálószoba is gardróbként funkcionál. Közös tároló is tartozik a lakáshoz. Egyedi mérős távhős a fűtés. Téli hónapokban a lakás fűtés+meleg víz költsége 26.800 Ft, nyári hónapokban 6000 Ft. A közös költség most emelkedett 9000 Ft-ra, a felújítási alap képzése miatt.

Elhelyezkedése szinte központinak mondható, 10 perces sétával elérhető a városközpont bármely része és csatár is ugyanilyen távolságra található. Több bolt, orvosi rendelők, általános és középiskola, szintén sétával elérhetőek. Sok parkolóhely található a ház körül, de helyi járatos és távolsági buszmegálló is található 2 percnyi sétára. Ajánlom a lakást igényeseknek, akik nem fognak csalódni! A képek magukért beszélnek! [...]”