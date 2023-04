Eladó ingatlan Dombóváron

“Dombóvár belvárosában eladóvá vált egy ikonikus, presszót is magába foglaló épület. A dombóváriak által jól ismert 150 nm-es épületben negyven éve üzemelő, jól bejáratott, állandó vendégkörrel rendelkező vendéglátó egység működik. A ház másik részében jelenleg bérlő által üzemeltetett vállalkozás található, mely további befektetésre is lehetőséget nyújt, de akár egybe is nyitható a teljes terület.

A felújítás során, az északi oldal szigetelést kapott, az utcafronton pedig hő,-és hangszigetelt ablakok kerültek beépítésre. A fűtés korszerűsítése 2022-ben történt, hűtő-fűtő Sinkler Focus Plus ASA klímával. A raktár aljzatburkolatát is kicserélték, a mosdók pedig teljesen fel lettek újítva. A vállalkozás hatékonyságát, ipari áram biztosítja. Ez az épület sok-sok szép emléket őriz Dombóvár belvárosában, összeköti a multat és a jelent, kiváló lehetőséget nyújt egy új nívós vállalkozás beindítására. [...]”

