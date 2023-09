Ha saját borra vágyik, akkor a ház megvásárlását követően el is kezdheti megvalósítani az álmát. Ha ez nem lenne elég, örökpanorámás is, ráadásul nem is kell érte mélyen a zsebébe nyúlnia, 15,9 millióért az Öné lehet.

“Tolna vármegyében, Szekszárdon a Parászta városrészen eladásra kínálok egy örökpanorámás, gyönyörű környezetben fekvő 62 nm -es tanyát. Az ingatlan távol a város zajától, ám mégis jól megközelíthető helyen található. A ház egy 3712 nm-es bekerített, belterülettel határos telken áll. Az igényesen kialakított fémkordonos szőlőültetvény fele merlot, fele kékfrankos ill. cabernet sauvignon fajtákból áll. A házhoz tartozik egy 15 nm-es pince és egy 15 nm- es garázs is. Az ingatlan közvetlenül betonútról megközelíthető, a buszmegálló 5 perc sétára található. Közművek közül az áram bevezetésre került, a vezetékes víz telken belül a kerti csapig bekötve. A ház átalakítás után tökéletes lakhatásra is. Ajánlom mindazok számára akik hobbi kertészettel szeretnének foglalkozni, vagy ezen a csodás helyen szeretnék kialakítani álmaik otthonát. Hívjon nézzük meg együtt ezt a remek ingatlant, nehogy lemaradjon róla!”[...]

