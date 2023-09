Ingatlanbazár 1 órája

Ez Tolna vármegye egyik legkisebb és legolcsóbb ingatlana

A Palánki-hegyen található, mindössze 29 nm2-es kis ház 8 millió forintért lehet az új tulajdonosé. Az ingatlan ugyan felújításra szorul, de a víz, villany az épületben van, sőt a kábeltévé és az internet is be van vezetve, továbbá egy 16 nm2-es pince is tartozik hozzá.

Tolna vármegyében, Szekszárdon a Palánki hegyen, 29 m2 kisház, 1800 m2 telken eladó! A város szélén, csöndes, szép környezetben, a felújítandó épület jelenlegi beosztása: szoba, konyha, fürdőszoba. Az ingatlanhoz 16 m2-es pince is kapcsolódik. Víz, villany az épületben van, illetve a kábeltévé, internet is be van vezetve. A fűtést fa tüzeléses kályha biztosítja, a meleg vizet villanybojlerrel oldották meg. Fotó: ingatlanbazar.hu A telek 11 méter széles és 165 méter hosszú és a felső telekhatáron is betonútról megközelíthető. A ház előtti előkertben autóval be lehet állni.…] ingatlanbazar.hu További eladó otthonok és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



