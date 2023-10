Ingatlan 56 perce

Vegyen Mucsiban házat hihetetlenül olcsón!

Ez a családi ház nemcsak egy remek befektetés lehet, hanem hosszú távon akár életmód váltásra is tudja ösztönözni az új tulajdonost. A környéken egy horgásztó van, ami kikapcsolódást is jelenthet az itt élőknek, vagy az idelátogatóknak. Így, ha éppen nem akarja használni, ki is adhatja, miután a saját ízlése szerint felújította. Mivel nem egy aprócska otthon kényelmesen élhet benne. Beleszeretős, és nem csak az ára miatt.

Teol.hu Teol.hu

“Tolna vármegye, Hőgyésztől 7,7 km-re Mucsiban eladó vagy elcserélhető egy 3 szobás ház. Az épület jó állapotú, 1337 nm telken, enyhe dombon épült, ennek és a 60 cm vastag falainak köszönhetően kifejezetten száraz, meleg lakás. A déli és nyugati ablakainak eredményeként, kellemes napos, világos a ház. A tulajdonosa 4 éve elkezdte a ház felújítását, ekkor az összes nyílászárót hőszigeteltre cserélték, a betonozott szobák új padlószőnyeget kaptak, a konyha új járólapot . Fürdőszoba , wc kialakítása is megtörtént, lapozása és a csempézése is megvalósult. A ház azonnal lakhatóvá válik. Az épület lakórészének alapterülete 104 nm, a belső alapterület 75 nm, ezt növeli egy padlásfeljáró és egy 36 nm garázs és tároló. A ház fűtése eddig a konyhában lévő kandallóval történt , a szobát elektromos panel fűtötte, mivel a kémény a tetőig visszabontásra került. A ház teljes fűtésének kialakítása az új tulajdonosra vár. Mucsi a domborzati adottságainak köszönhetően a természetet kedvelők kiránduló és lakóhelye. A faluban lévő horgásztó ide vonzza a környék horgászatot kedvelőit is. Ha szeretne nyugodt környezetben élni, megtalálta a reális áron megvásárolható masszív, száraz, lakóházat.”[...] További remek vételi lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



Ezek is érdekelhetik