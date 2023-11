Vagyis minimális összegből fenntartható a ház, és ha ez nem lenne elég, van mögötte egy 7000 négyzetméteres akácos terület, amit szintén meg lehet venni. Van garázs, pince, sőt istálló is. A tulajdonos jó minőségű kamerarendszert is kiépített, így akár távolról is felügyelheti majd háza biztonságát.

“Mucsiban a falu szélén, csendes zsákutcában megvételre kínálok egy jó állapotú, 1 szintes, 118m2-es családi házat 1009m2-es rendezett telken. Az ingatlanban található nappali, 3 szoba, konyha-étkező, 2 toalett, fürdőszoba, mosókonyha, speiz és fedett terasz. A terek tágasak és világosak. Az eredti ház vályog építésű, de a hozzáépítés és a tűzfal már téglából készült és ezeket a részeket már le is szigetelték. Az udvaron található még garázs, kerti kiülő, tároló, pince és istálló is. A víz és villanyhálózat cseréje megtörtént, ipari áram is van.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A ház sok pozitív tulajdonsága mellett kiemelném a napelem rendszert, ami teljes egészében kiváltja a villany használatot, a fűtést (hőszivattyús rendszer radiátorokkal) és a melegvíz ellátást is. Tehát minimális összegből fenntartható a ház, mivel csak gázt és vizet kell fizessünk.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Igény esetén van lehetőség a hátsó külön helyrajziszámmal rendelkező 7000m2-es akácos terület megvásárlására is, innen megközelíthető a házhoz tartozó hátsó udvar. Víz, gáz, villany közmű van. A településen nincs vezetékes csatorna, így az Önkormányzat mindenhol szennyvízgyűjtő tartályt helyezett el, ahol automatikusan lebomlik a szennyvíz.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A magas minőségű kamera rendszeren, akár távolról is felügyelhetjük a házat és környezetét. Az ingatlan tehermentes és 1-2 hónapon belül költözhető! Az ingatlan megtekintésére kizárólag irodánkkal előre egyeztetett időpontban lehetséges. Ár: 22Mft.helyett 19,9Mft.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Mucsi kis község, Tolna-Vármegye déli részén, egy dombokkal körül ölelt völgyben fekszik. Két út vezet a faluba, az egyik Hőgyész-Dúzs között indul, a másik Závod-Tevel között..”[...]

Fotó: ingatlanbazar.hu

