Nyisson kórházat vagy szállodát Szekszárdon!

A Tolna megyei hirdetések között találtuk ezt a 900 millió forintért kínált 6000 négyzetméterest ingatlant, amelyből kórházat, szállodát, vagy lakóépületet is kialakíthat. Az épület a város központjában van, könnyen megközelíthető, akár tömegközlekedéssel is. Az épület stabil, ugyanakkor felújítandó. Befektetésnek is kiváló!

Fotó: ingatlanbazar.hu

“Eladásra kínálok egy közel 6000m2-es, 6 szinttel rendelkező ingatlant mely 3133m2 alapterületű telken van, Tolna vármegye székhelyén, Szekszárd központjában! A stabil szerkezetű ingatlan felújítandó, így többféle lehetőséget kínál új tulajdonosának! Ez az ingatlan ideális választás lehet a következő projekthez: Korház: Modern és jól felszerelt egészségügyi központ a város és környéke lakosságának ellátására. Magánklinika: Egy magas színvonalú egészségügyi intézmény, amely privát betegek számára kínál szolgáltatásokat és specializált ellátást. Szálloda és Étterem Komplexum: Luxus szálloda és étterem kombinációja. A város központi elhelyezkedése, a kulináris élvezetekkel teli étterem, a szekszárdi borvidék, Szekszárd nevezetességei ideális állapotot teremtenek ehhez. Illusztráció: ingatlanbazar.hu Wellness és Spa Központ: Az épület ideális helyszín lehet egy luxus wellness és spa központ számára. A város központi elhelyezkedése, a gyönyörű környezet nyugalmat és feltöltődést kínálhat a vendégeknek. Lakóépület: A felújítás lehetőséget kínál arra, hogy exkluzív lakásokat hozzon létre. Több szintű komlexum: Több szinten, több válalkozás! Irodáktól az éttermeken át, wellnesszolgáltatáson keresztül magán gyógykezelésekig! Mindent egy helyen! Szekszárd és környéke gazdag kulturális és gasztronómiai élményeket kínál. Az ingatlan megközelítése is egyszerű, hiszen több főút és vasútvonal is a várost érinti, így könnyen elérhető más nagyobb városokból.”[...] További üzleti lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



