PAKS CSENDES, KERTVÁROSI RÉSZÉN eladó egy 5 hálószobás, 3 szintes családi ház.

A legjobb építési anyagokból készült, körbenapozott, jó elhelyezkedésű, városközponthoz közeli ingatlan.

A ház műanyag nyílászárókkal, redőnnyel, szúnyoghálóval ellátott, HŐSZIGETELT, KLÍMÁVAL FELSZERELT, fűtése cirkó kazánnal (padló és radiátoros fűtés), és egy, a nappaliban helyet kapó vízteres KANDALLÓVAL megoldott.

Két konyha (földszinten és a szuterénben), minden szinten fürdőszoba és WC.

Beépített, tolóajtós szekrények, RENGETEG TÁROLÁSI LEHETŐSÉG.

A szuterénben JÁTÉKSZOBA, BOROSPINCE, illetve WELLNESS-SZOBA 6 FŐS, 2 FUNKCIÓS – FINN ÉS INFRA- SZAUNÁVAL, pihenővel kapott helyet.

A gondozott, parkosított, automata öntözőrendszerrel ellátott udvaron KERTI TÓ HALAKKAL, SZÖKŐKÚTTAL, GRILLEZŐ ÉS SZALONNASÜTŐ, 6 FŐS JACUZZI, 2X4 MÉTERES, MOBIL FEDELŰ MEDENCE fokozza a luxus érzését.

A ház automata VÍZLÁGYÍTÓ RENDSZERREL ellátott.

Akár 3 AUTÓ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS, 66 NM-ES, SZERELŐAKNÁS, FŰTÖTT GARÁZS, háromfázisú elektromos hálózattal ellátott műhely; további parkolási lehetőség az udvar térkövezett részén. A garázs és a kapu is távirányítóval nyílik.

A biztonságról kiépített RIASZTÓ- ÉS KAMERARENDSZER gondoskodik.”[...]

