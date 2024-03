Ha egy hatalmas házban lakna, amiben minden van, és csak a bőröndjével érkezne, most megteheti. 330 négyzetméter fog a rendelkezésre állni, így nemcsak a családját, de irodáját is oda költöztetheti. Van terasz, van pince, remek panoráma. A ház fenntartási költsége, mérete ellenére pedig nem magas. Ha befektetést keres, arra is kiváló, mert könnyen szállóvá tudja alakítani. Nézze meg a képeket, garantáltan tetszeni fog, és a vételára sem elrugaszkodott!

“Your Home Immobilien eladásra kínál egy kis palotát !

Dombóvár Gunaras sétányán kínálunk egy 1000 m2 egyenes telken fekvő 330 m2 dupla komfortos családi házat. Az építész gyönyörű tervei és kivitelezésének köszönhetően lehet most új tulajdonosa ennek a kis palotának. Elrendezését tekintve akár befektetne, akár össze költözne, vagy éppen generáción belül szétköltözne, mindegyik teret adhat eme impozáns háznak köszönhetően.

Magánrendelő? Ügyvédi iroda? Szállásadás? Több generáció részére? Nagycsaládosoknak minden szempontból megfelelő!

Teljesen külön álló két lakrésze 2-szintes egymás tükörképe egyenként 160 m2 kivitelezés 2-2-szinten.

Alsó szinten a bejáraton keresztül egy gyönyörű nagy élettérben kapott helyet az amerikai-konyhás nappali, ebédlővel együtt. Ami egy igazi nagy életteret biztosít az egész család részére, de a családi baráti összejöveteleknek is helyszínéül szolgál. Alsó szinten fürdőszobája sarok káddal beépített, és külön illemhelyiség kézmosóval. A kényelmes stabil falépcsőn át jutunk a felső szintre. Ahol további egy fürdőszoba zuhanyzóval felszerelt és válaszfallal elválasztott illemhelyiség.

A felső szinten az építész ügyelt a saját magánszféra tereire így 3- különálló hálószoba lett kialakítva.

Amelynél az egyik hálórészen kis válaszfal adhat teret akár hobbi rész vagy dolgozó részlegnek egyaránt. Az építés alatt minőségi anyagok, letisztult színvilág egyszerűen minden igényt kielégítve ad új tulajdonosai részére egy igazi otthonos otthont. Mostani fényben úszó teljes berendezéssel kínáljuk megvételre, így leendő tulajdonosai akár személyes tárgyaival, és bőröndjével érkezve azonnal birtokba vehetik. Felszerelt konyhája teljes gépészettel, és műszaki cikkekkel együtt kerül átadásra. Mosógép, hűtő, mikró mind az árérték része.

A méretei ellenére is igazán gazdaságosan fenntartható.Saját gáztartály az udvaron ( 2-évenkénti töltéssel ) energiatakarékos fényelemek, nyári kánikulában több klíma elhelyezése biztosítja a kellemes hőérzetet. Ami fűtésszezon kezdetén fűtésre is kiválóan fundációnál.

Amennyiben új tulajdonosa részére nem 2X 165 m2 hanem egybefüggően szeretne 330 m2 hasznosítani a két nappali részen elválasztó fal megszüntetésével megteheti. Így máris élvezheti a dupla-komfort előnyeit.

A csodálatos kert és tágas terasz igazi meghitt pihenés helyszínéül szolgál a reggeli kávé elfogyasztásához, valamint a kilátás az emeletről önmagáért beszél!

Szeretne a város zajától, mégis a várostól pár percre egy otthon ami egyben egy nyaralója is lehet? Akkor itt a lehetőség csapjon le rá!”[...]

