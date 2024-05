Kakasdon találtunk egy remek házat, amelyhez nem kell hozzányúlni, úgy tökéletes, ahogy van. 2016-ban épült, 4 szobás, két garázzsal is rendelkezik, és a hozzá tartozó telek mérete is kielégítő. A ház hőszigetelt, minden van a közelében, így akár egy életre is elköszönhet a közeli nagyobb városoktól. Ha szeretne egy alacsony rezsiköltségű nagy házban élni, akkor mindenképpen nézze meg!

Az ingatlan a dupla beállásos garázzsal (39m2) együtt 146 m2 hasznos alapterületű. A telek mérete 1424 m2.

A ház melegét gázkazán biztosítja, azonban az előzetesen kialakított kéménynek köszönhetően vegyestüzelésű kazán is csatlakoztatható, valamint a nappaliban is lehetőség van kandalló használatára.

A nappali, konyha, étkező részen padlófűtés, a többi helyiségben radiátor található.

Az ingatlan kialakítása során különös figyelmet fordítottak a tájolás kihasználására, a fürdő, WC, gardrób, kamra az északi oldalon helyezkedik el, a szobák délre néznek, javítva az ingatlan energetikai adottságait illetve napfényesek.

A ház hőszigetelt. Nagyon kedvező a fűtési költsége.

A közelben minden fontos intézmény, kereskedelmi egység megtalálható.”[...]

