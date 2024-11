A falu összetartó, a környezet csodás, és most egy házat is találtunk olcsón, amit kis ráfordítással költözhetővé válhat. Van présház, pince és a telek sem apró, de nem is hatalmas. 5,8 millió forintot biztosan megér, így érdemes kattintania!

Fotó: ingatlanbazar.hu

“Tevel egy bájos kis település Tolna megyében, festői környezetben, a Szekszárdi-dombság lábánál. A falu csendes, barátságos légköre ideális választás azoknak, akik nyugalomra és természetközeli életre vágynak, miközben a nagyobb városok, mint Szekszárd és Bonyhád is könnyen elérhetők autóval. Tevel környéke számos kirándulási lehetőséget és természeti látnivalót kínál, emellett a közösségi élet is aktív, több hagyományőrző rendezvénnyel és programmal.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Tevelen, egy festői kis faluban eladó egy 65 m²-es családi ház, 827 m²-es telken. Az ingatlan elosztása: két tágas szoba, előszoba, fürdőszoba, valamint konyha étkezővel áll a leendő lakók rendelkezésére. A ház bejárati ajtaja és a konyha ablaka már új, hőszigetelt nyílászárókra lettek cserélve. A bejárat felett egy esztétikus fa féltető került felépítésre.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Az ingatlanhoz tartozik egy présház és pince, a kert pedig ideális konyhakertnek is. Fűtése fával megoldott: egy nagy cserépkályha ad meleget, de minden szobában található egy-egy kályha, így a fűtés rugalmasan alakítható.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Az ingatlan kiváló elhelyezkedésű, a közelben minden fontos létesítmény megtalálható: óvoda, bolt, művelődési ház. Villany, víz és csatorna bevezetve, a ház igény esetén kisebb ráfordítással azonnal költözhető. Gázcsonk a telken belül. Tehermentes és azonnal birtokba vehető.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A bútorok megegyezés alapján alku tárgyát képezhetik.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Ár: 5,8 millió forint.”[...]

Fotó: ingatlanbazar.hu

További remek lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.