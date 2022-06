Egy 17 éves tolnai fiú közlekedett autóval szombaton, nem sokkal éjfél után az 51165-ös számú úton Bogyiszló felé. Feltehetően mert nem az útviszonyoknak és állapotának megfelelően közlekedett, áttért a szemközti forgalmi sávba, majd az út melletti árokba hajtott, ahol villanyoszlopnak ütközött. A balesetben senki nem sérült meg.

Fotó: TMRFK

A másik esetben egy 88 éves helyi nő közlekedett autóval Dombóváron szombaton délelőtt, amikor későn észlelte az előtte forgalmi okból megálló kisteherutót és nekiütközött. A balesetben nem sérült meg senki.

A közelmúltban egy 85 éves kocsolai férfi okozott anyagi káros balesetet Dombóváron. A cikkel kapcsolatos bejegyzésnél – Facebook oldalunkon – száznál is többen mondták el véleményüket arról, hogy miként vélekednek az időskori vezetéssel kapcsolatosan. Sokan éppen azzal érveltek, hogy a fiatal sofőrök is legalább olyan kockázatot jelentenek a többi közlekedőre és önmagukra, mint a nyolcvanon felüli autósok. A témáról kisvártatva bővebb írással szolgálunk is találnak találnak a TEOL.hu portálon!