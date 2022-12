Az adventi időszak a várakozás és egyben a nagy bevásárlások ideje is. Fontos, ha elindulnak otthonról, a házat, lakást zárják be, a kulcsot ne hagyják mások számára hozzáférhető helyen! Amennyiben van, az elektronikus védelmi eszközöket kapcsolják be! Bejáratnál hasznos lehet mozgásérzékelős lámpát elhelyezni, mely elriaszthatja a hívatlan látogatókat. Árulkodó lehet ugyanis, ha a házban huzamosabb időn keresztül sötét van.

A Tolna megyei rendőrök a számos helyen az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről és a balesetmentes közlekedésről beszélgettek az emberekkel. Fotó: TMRFK

Aki hosszabb időre elutazik, kérjen meg ismerősöket, hogy ürítsék postaládáját vagy húzzák le- és fel a redőnyöket otthonában! Utazási szándékáról ne osszon meg a közösségi oldalakon semmilyen információt!

Amennyiben közösségi közlekedéssel utazik, figyeljen fokozottan az értékeire az utazás során! Pénzt, bankkártyát, iratokat a belső zsebben, vagy test előtt tartott, zárható táskában tartsa! Amennyiben lehetséges az iratokat, bankkártyákat és a pénzét ne egy helyen tárolja! A bankkártyához tartozó PIN kódot ne a kártyával egy helyen tárolja! A lakáskulcsokat is tegye nehezen hozzáférhető helyre!

A vásárlás során célszerű megtervezni, hol, miként tud fizetni. Csak annyi készpénzt vigyen, ami feltétlenül fontos. Ha pénzt kell kivenni az automatából, vigyázzon, hogy a PIN kód beírásánál ne tudják a számokat leolvasni, figyeljen arra, hogy sem pénzt, sem kártyát, sem bizonylatot ne hagyjon az ATM-ben!

Az autóban soha ne hagyják őrizetlenül értékeiket. A megvásárolt ajándékokat soha ne hagyják látható helyen!

Amennyiben az online vásárlás mellett döntenek, lehetőség szerint válasszák az utánvétes fizetést! Megbízható webshopokból vásároljanak! Apróhirdetési oldalak esetében fokozottan legyenek óvatosak, a legtöbb csalás ilyen oldalakon bonyolított üzletek során történik. A legjobb, ha visszaellenőrizhető, pozitív értékeléseket kapott eladótól vásárol. Lehetőleg ne fizessenek előre!

A bankkártya adataikat telefonon, emailben soha ne adják meg senkinek, ha ezzel kapcsolatos kérés érkezik, hivatalos csatornán keresztül vegyék fel a bankjukkal a kapcsolatot!

A közlekedőket arra kérjük, hogy az ünnepi időszakban is legyenek egymással toleránsok! Ne kapkodva akarjanak parkolni vagy épp a parkolóhelyről kiállni! Figyeljenek egymásra! A legtöbb baleset ebben az időszakban az áruházak parkolójából történő ki- és beállás során történik. Ha már megtörtént a baj, vállaljanak felelősséget tetteikért, ne hajtsanak el a helyszínről, hiszen azzal másoknak számos bosszúságot okozhatnak!