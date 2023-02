Egy 27 éves tolnai férfi ellen hat elfogató parancsot is kiadtak az elmúlt hónapokban. Többek között azért kereste a Szekszárdi Törvényszék, mert nem kezdte meg a jogerősen rá kiszabott börtönbüntetés letöltését. Emellett bűncselekmények elkövetése, és meg nem fizetett pénzbírság miatt is keresték, mind a szekszárdi, mind a győri rendőrök. Mindezek mellett körözte őt a Szombathelyi- és a Szekszárdi Járásbíróság is. A férfi több hónapja bujkált a rendőrök elől. A napokban Tolnán fogták el, ahol családja egy, a lakásban kialakított helyen rejtegette.

Fotó: Police.hu

Egy másik férfit a Szegedi Törvényszék körözött hónapok óta. Őt embercsempészés miatt ítélték el, ami miatt közel három évre kellett volna börtönbe vonulnia, de elrejtőzött a hatóságok elől. A 41 éves bátai férfit egy felújítás alatt levő ház padlásán találták meg Bátán.

A nyomozók elfogásukat követően mindkét férfit börtönbe vitték.