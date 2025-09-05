szeptember 5., péntek

Krimi

1 órája

Késsel támadt tanárára egy diák

Megkéseltek egy tanárt egy németországi szakiskolában. A Bild információi szerint egy diák késsel támadt egy tanárnőre az esseni Nordviertel negyedben található Bildungsparkban. A tettes szökésben van – közölte a német bűnüldöző hatóság pénteken az X-en.

MW
A késsel oktatójára támadó diák szökésben van (videó)

Forrás: Shutterstock

A késszúrás a hasán érte az áldozatot, aki súlyosan megsérült és sajtóinformációk szerint hamarosan sürgősségi műtétet hajtanak végre rajta az egyetemi kórházban. Egyelőre nem tisztázott, hogy életveszélyben van-e – számolt be a Bild lap információi alapján a késes támadásról a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, hogy a támadó egy 18 éves koszovói albán fiú, aki az iskola tanulója.

 Egyelőre nem tudni, hogy az órán ült-e vagy betört a tanterembe, azonban szemtanúk szerint állítólag megfontolt volt a támadás, amely után a fiú azonnal elmenekült.

A tettes szökésben van, jelenleg nem tudni, hogy másokat is megtámadott-e.

Intenzíven jelen vagyunk a helyszínen

– mondta a rendőrség szóvivője. A rendőrség különleges egységei jelenleg átkutatják a szakiskola helyiségeit, a komplexum felett pedig egy rendőrségi helikopter köröz. A rendőrség lezárta a szakiskola környékét.

A Bild információ szerint a súlyosan sérült tanárnő mellett jelenleg más személyeket is ellátnak. Legalább tíz diák sokkos állapotban van – ők tanúi voltak az eseménynek vagy közvetlenül segítettek az elhárításában.

Az iskolában még mindig nagy a félelem. A rendőrség már számos diákot kikísért az épületből, de jelenleg még mindig több tucat diák tartózkodik az osztálytermekben. 

 

A dosszié további cikkei
