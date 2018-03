A férfi álma a rendőri hivatás

A Szekszárdi Rendőrkapitányság mindennapjaiba kapott betekintést egy helyi férfi, akinek a rendőri hivatás az álma.

A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” program egy olyan egyedi kezdeményezés Magyarországon, amely lehetőséget ad a fogyatékkal élő emberek különböző munkáltatókkal történő kötetlen találkozására. A Kék Madár Alapítvány közreműködésével a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai 2018. március 22-én a 43 éves, Szekszárdon élő Farkas Istvánt vezették be az egyenruhások világába.

István a program során beszélgetett a kapitányság vezetőjével, dr. Pilisi Gábor r. ezredessel, betekintést nyert a közrendvédelmi osztály mindennapjaiba, sőt a bűnügyi-technikai osztály tevékenységébe is. Istvánnak az egyenruhások az előállító helyiséget is megmutatták, és személyesen is megismerkedhetett a rendőrkutyákkal.

A nap végeztével, és megannyi élménnyel távozva István megköszönte a feledhetetlen programot, és megerősítette, hogy továbbra is az az álma, hogy egyszer a rendőrségen dolgozhasson.