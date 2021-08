Aljasság! Így vadászott a pénzautomatáknál idősekre a kegyetlen banda (videó)

Fiatalkorúakból álló banda leste a főként nyugdíjas embereket, akiktől különböző trükkökkel lopták el a pénzüket.

Börtönbe is kerülhet az az 5 fiatal, akik a vád szerint változatos módon jutottak törvénytelen haszonhoz, elsősorban időskorúakat fosztottak ki, azonban benzinkutakon is loptak. Az ügyészség a bűnbanda 4 tagja ellen is szabadságvesztés büntetést indítványoz.

A kamaszok 2019-ben szervezetten fosztottak ki időskorúakat és követtek el más, vagyon elleni bűncselekményeket.

Aljas módon loptak

A bandából egy 15 és 16 éves tini egyedül is követett el lopásokat Budapest több kerületében. A tipikus módszerük az volt, hogy kiválasztottak egy időskorú sértettet, majd szóba álltak vele és elterelték a figyelmét azzal az indokkal, hogy pénzt szeretnének felváltani, ezután a tárcájába nyúlva megkárosították. Volt, hogy aprópénzt ejtettek a földre, vagy azt állították, hogy már beletették a sértett elővett pénztárcájába a felváltandó összeget. Banki készpénzfelvételek során is odamentek a sértettekhez, körbeállták őket, és készpénzt, bankkártyát tulajdonítottak el. A megszerzett bankkártyákkal pénzt is vettek fel, mivel a sértettek a PIN-kódjukat a kártya mellett tartották felírva. Emellett számos alkalommal tankolás után az üzemanyagot nem fizették ki és távoztak, vagy a benzinkútról akkumulátort, motorolajat, illetve élelmiszert loptak. Az egyik alkalommal három fiú egy gyorsétteremben fogyasztott, majd fizetés nélkül elhagyták a helyszínt – írja a Metropol.

Börtönbe kerülhetnek

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a fiatalkorúak ellen csoportosan és bűnszövetségben elkövetett kifosztások, üzletszerűen elkövetett lopások és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítéljen 4 vádlottat fiatalkorúak börtönére és fogházára, emellett tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, valamint rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a megszerzett összeg erejéig. A fiatalkorúak ügyésze csak az egyik, néhány cselekményben szerepet vállaló vádlottnál lát lehetőséget enyhébb büntetésre, ezért vele szemben közérdekű munka kiszabását indítványozta.