A migránsokkal teli kamion sofőrének jogosítványa sincs

Szolgálati és civil rendőrautók sokasága fogott közre egy román rendszámú kamiont szerdán Dunaföldváron, a Piac téren, amit korábban a hídról vezettek ki. A raktérben 97 migráns utazott – írtuk szerdán. Azóta újabb információkra derült fény a nem mindennapi ügyben.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

Jogosítványa sem volt annak a moldáv sofőrnek, aki a kamiont vezette, derült ki a kihallgatásán. A készenléti rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Szegedi Osztályának szoros közreműködésével a minden kapitányságról érkező Tolna megyei rendőrök, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai állították meg a 7 és fél tonnás Szerbiából érkezett kamiont, amelyet egy 22 éves moldáv férfi vezetett, számolt be a Dunaújvárosi Hírlap.

A raktérben illegális migránsok sokaságát szállította. Komlósiné Kiss Anett a Tolna Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a migránsok elszámoltatása hosszadalmas folyamat volt, egyenként megmotozták őket, átvizsgálták ruházatukat, felvették adataikat, majd a büntetés-végrehajtás által helyszínre küldött rabszállító buszokban helyezték el, rendőri kísérettel visszaszállítottak őket a biztonsági határzár szerb oldalára. A moldáv sofőr azt is bevallotta, hogy egyáltalán nincs jogosítványa. Vele szemben több személynek segítséget nyújtva, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a megyei főkapitányságon. Az akció helyszínére egy mentőautó és orvos is érkezett, de egészségügyi ellátásra senkinek nem volt szüksége. Később a rendőrök vizet és ételt is hoztak az embereknek.

A bíróság már el is rendelte a sofőr letartóztatását

Pénteken délben kaptuk a friss hírt, miszerint a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el annak a moldáv állampolgárságú férfinek a letartóztatását, akit bűnszervezetben, több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntettével gyanúsítanak.

Az eddig ismert adatok szerint a gyanúsított november 10-én egy román honosságú tehergépkocsi ponyvás rakterében 97 külföldi – magukat szírnek, afgánnak és palesztínnak valló – állampolgárt szállított azzal a céllal, hogy az osztrák-magyar államhatárhoz érve az államhatárt átléphessék. A rendőrség a gyanúsított által vezetett terhergépjárművet a dunaföldvári Duna-hídon vonta intézkedés alá, majd a rendőri intézkedést követően a 97 fő, magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyt a szerb-magyar határhoz szállították, ahol Magyarország területét elhagyták.

A bíróság a letartóztatást elrendelte, mivel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított elkövette a terhére rótt jelentős tárgyi súlyú bűncselekményt, amelyet a törvény 2-től 16 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. Megalapozottan feltehető továbbá, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a hatóságok számára elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne, figyelemmel a cselekmény jelentős tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés mértékére, valamint a gyanúsított személyi körülményeire, különösen arra, hogy magyarországi kötődése nincsen.

A rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan feltehető az is, hogy a gyanúsított a terhére rótt bűncselekményt bűnszervezetben követte el. Így okkal feltételezhető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén felvenné a kapcsolatot az eddig ismeretlenül maradt társaival, és ezáltal a bizonyítást megnehezítené, tárgyi bizonyítási eszközt rejtene el vagy semmisítene meg, illetve a büntetőeljárásban részt vevő személyeket befolyásolná.

A bíróság döntését az ügyészség, a gyanúsított és a védő is tudomásul vették, ezért a letartóztatást elrendelő végzés véglegessé vált – tájékoztatott dr. Kiss Annamária, a Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára.

Egyre erősödik a nyomás a határon A szóvivő elmondta, az utasok döntő többsége fiatal férfi, de voltak közöttük családok, nők és kisgyermekek is. Arab tolmács segítette a rendőrök és az illegális migránsok közötti kommunikációt. Az M1 kikérte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának véleményét, aki elmondta, hogy míg tavaly körülbelül harmincezer, addig idén már 103 ezer migránst fogtak el a rendőrök. Egyre gyakoribb az is, hogy nagyobb csoportokban szállítják őket az embercsempészek, mert ez anyagilag jobban megéri nekik. Magyar viszonylatban jelentős, hogy egyszerre száz embert állítottak meg. Bakondi értékelése szerint ez jelzi azt is, hogy a határnál a migránsok jelentős számban várakoznak.

Borítókép: Megmotozták a migránsokat, átvizsgálták a ruházatukat

Korábban írtuk:

Rendőrök és TEK-esek lepték el a dunaföldvári piac teret