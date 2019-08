A rendőrségre látogató ovisokat megbabonázta az egyenruha

A paksi Tündérkert Alapítvány Mikka-Makka Családi Bölcsőde Lego-tábor ovisai 2019. augusztus 1-jén ellátogattak a Paksi Rendőrkapitányságra.

Bíró Ilona Mária rendőr főtörzsőrmester bűnmegelőzési szakember segítségével az óvodások megnézhették a kapitányság épületét, a szolgálatirányító és az előállító helyiséget, amelynek során a szabálykövető magatartásról is játékos formában beszélt a gyermekeknek.

Ezután megnéztek egy szolgálati gépkocsit, amibe be is ülhettek, a megkülönböztető fény- és hangjelzést ki is próbálhatták.

A nap végén a kicsik, a saját tenyérlenyomatukat kapták emlékbe – írja közleményében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK).