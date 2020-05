A saját szüleit lopta meg a fiú

A tolnai rendőrök eddig háromrendbeli lopással gyanúsították meg a fiatalt. Kiderült az is, hogy az édesapját bántalmazta is már korábban.

Egy tolnai nő tett feljelentést 18 éves fia ellen, aki április 11-én és 12-én otthonukból ellopott egy láncfűrészt, valamint édesapja telefonját. A tolnai rendőrök az eset kapcsán nyomozást rendeltek el. Az elsődleges adatgyűjtések során kiderült, hogy a fiú április 13-án a délutáni órákban egy az utcán parkoló kocsiból is lopott. Elvitte az autó indítókulcsát, egy vadászbicskát, egy kábelköteget és több ezer forint készpénzt is. Az eljárás során megállapították továbbá, hogy a fiatal május 1-je és 3-a között szülei házának udvarán levő melléképület ajtaját is kifeszítette, és onnan ellopott egy flexet és kettő gravírozókészletet.

A tolnai nyomozók a 18 éves elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki háromrendbeli lopás vétség gyanúja miatt. A fiú a bűncselekmények elkövetését részben ismerte el. A rendőrök a kutatás során az ellopott tárgyak egy részét megtalálták, és lefoglalták. Kiderült továbbá az is, hogy a fiatal korábban már bántalmazta édesapját, így súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetése miatt is felelnie kell, közölte a megyei rendőr-főkapitányság.