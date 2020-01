A tűzmegelőzésnek is köszönhető az alacsony riasztási szám

A célkitűzéseknek megfelelőn, magas színvonalon látták el a feladatukat az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat munkatársai.

Évértékelő állománygyűlést tartott ma az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat. Elsőként Csanádi András, az Atomix Kft. ügyvezetője összegezte az elmúlt évet, kiemelve, hogy az elmúlt tíz év legalacsonyabb riasztási számát eredményezte 2019. Ez a biztonság szempontjából pozitív adat, viszont az állomány felkészültségét emellett is folyamatosan szinten kell tartani. Úgy látja, ez kiválóan sikerült. Ami az elmúlt év első felének legnagyobb feladatát jelentette, az a Duna magas vízállására való felkészülés volt, amelynek szakmai részét a tűzoltóság végezte. Arról is beszélt, hogy a Paks II-vel való együttműködés kialakításán is dolgoznak, illetve cél a laktanya fejlesztése, mely egy régóta húzódó folyamat.

Pesztericz Rajmund tűzoltóparancsnok összefoglalójában elmondta, hogy a tűzoltási és műszaki mentési feladatok mellett a sürgősségi betegellátás, az őrzött betegszállítás és az általános mentés is a feladatok közt szerepel. Tavaly 154 riasztásuk volt, ebből 36 eset tűzjelző volt, de csupán kettő igényelt beavatkozást, 84 esetben pedig a mentőkre volt szükség. Hozzátette, hogy az alacsony riasztási szám a tűzmegelőzési tevékenységnek is köszönhető. Többek között a turbinagépházban tartanak tűzvédelmi ellenőrzéseket, valamint az üzemviteli főosztály és a karbantartási igazgatóság dolgozóinak tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatást.

A parancsnok hozzátette, hogy teljes a létszám. Tavaly hárman szereltek fel, és két kollégától búcsúztak. Egyikük nyugdíjba vonult, a másik pedig polgármesteri tisztséget vállalt. Az állomány kapcsán Pesztericz Rajmund azt is elmondta, hogy a tűzoltók számos képzésen részt vettek, folyamatosan szinten tartják és fejlesztik a tudásukat, amelyhez nemcsak az elméleti képzés, hanem a nagy számú gyakorlat is hozzájárul. Mindemellett szakmai és sportversenyeken vettek részt, és értek el kiemelkedő eredményeket.

Az Atomerőmű Mentőszolgálat tevékenységéről dr. Szvitán Gábor vezető mentőorvos beszélt. Elmondta, hogy 140 beteget láttak el, 230 drogtesztet végeztek és 229 esetben védőoltások beadása történt.