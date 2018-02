Angliába utazhatott a hőgyészi gyermekotthonból eltűnt 16 éves lány

Úgy tűnik, Angliába utazhatott a hőgyészi gyermekotthonból eltűnt Nagy Doroti. A rendőrség által múlt héten szétküldött sajtóközlemény alapján tette közzé a TEOL.hu, hogy keresik a fiatal lányt. Facebook-bejegyzésünkre reagált egy magyar fiatalember, aki szerint Doroti vele van Angliában. Mit tehet ilyenkor a rendőrség?

Múlt héten adtunk hírt arról, hogy eltűnt Nagy Doroti. A rendőrség által kiadott közlemény szerint a 16 éves lány 2017. november 6-án távozott a hőgyészi gyermekotthonból, azóta ismeretlen helyen tartózkodott, életjelet nem adott magáról. Nagy Doroti 160 centiméter magas, normál testalkatú, sötét hajú, kerek arcú, kék szemű, tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Miután hírportálunkon és Facebook-oldalunkon közzétettük az eltűnés hírét, egy olvasónktól levelet kaptunk, melyben megírta, hogy a lány a közösségi oldalát aktívan használja, s bejegyzéseiből ítélve önszántából utazhatott a barátjához Angliába, ahol jelenleg is tartózkodik. Az önmagát az eltűntnek hitt lány párjaként feltüntető fiatalember – akinél feltehetőleg most is ott van Doroti – a következő üzenetet tette közzé:

Hétvégén aztán a lány és a fiatalember is törölte az összes Facebook-bejegyzést, amit az elmúlt napokban tettek közzé, az összes olyan posztot, ami bizonyítéknak számíthat, hogy a lány jól van, és hol tartózkodik. Megpróbáltuk mi is felvenni velük a kapcsolatot, de nem tudtuk elérni őket. Természetesen értesítettük a rendőrséget, hogy mi történt, egyúttal kérdéseket tettünk fel, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Maradhat-e a lány a barátjánál Angliában így, hogy vélhetően önként távozott oda?

– A rendőrség az ilyen esetekben meghallgatja az illetőt, és adatokat gyűjt arra vonatkozóan, hogy nem vált-e bűncselekmény vagy más jogsértés elkövetőjévé, áldozatává – válaszolta Huszti Gábor, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Hozzátette, kiskorúak esetében az a cél, hogy a keresett személy visszakerüljön a családba, vagy a gondozási helyre, vagyis ahhoz, aki a felügyeleti jogkört gyakorolja. A rendőrség a konkrét ügy, tehát Nagy Doroti eltűnésének a részleteiről adatvédelmi okok miatt nem adhat bővebb tájékoztatást. Huszti Gábor csupán annyi információval tudott még szolgálni, hogy a lány eltűnése miatt kiadott körözési eljárás továbbra is érvényben van. Ameddig nem kerül haza, nem történik meg az eljárás lezárásához szükséges meghallgatás, amíg nem kerül vissza a felügyeleti jogkört gyakorlóhoz, addig nem szűnik meg a körözés.