Az autó utasa súlyos sérülést szenvedett

A szabályok betartásával, nagyobb odafigyeléssel a legtöbb baleset megelőzhető lenne.

Egy személygépkocsi közlekedett 2017. július 25-én délben Harc irányából a 6-os számú főút felé, amikor a jármű vezetője elvesztette uralmát az autó felett, ami az árokba csúszott, majd felborult. A balesetben a jármű 81 éves utasa súlyos sérülést szenvedett.

A rendőrök az autó 77 éves szekszárdi vezetőjét közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nő elismerte a felelősségét, amelyet azzal indokolt, hogy csörgött a telefonja, és meg akarta nézni, hogy ki keresi, de közben nem figyelt kellőképp az útra. A nő az eljárás során szabadlábon védekezhet.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a nyomozást lezárták, az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal az illetékes járási ügyészségnek a napokban átadták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a balesetek döntő része továbbra is emberi mulasztás miatt történik, amelyek a figyelmetlenség mellett legtöbbször a relatív gyorshajtás, az út-és látási viszonyoknak nem megfelelő vezetési stílus és az előzési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

Bár utóbbiak nyáron is gyakran vezetnek balesethez, ezen tényezők télen még nagyobb kockázatot jelentenek. Fontos tudni, hogy ebben az évszakban csak a hideg időjáráshoz felkészített járművel szabad útnak indulni, amelynél kiemelt szerepet kap többek között a téli gumi, a kifogástalanul működő világítóberendezés, a megfelelő fagyálló folyadék, de a jó állapotú ablaktörlőlapátok is.

A havas, csúszós utakon, valamint a ködben a lassabb haladás mellett nagyon fontos a követési távolság növelése is. Ilyenkor akkora követési távolságot kell tartani, amely elegendő ahhoz, hogy járművel hirtelen fékezés esetén is meg lehessen állni. Ezeknél az útviszonyoknál lehetőleg tartózkodni kell az előzéstől, valamint számolni kell azzal is, hogy az úttesten esetlegesen közlekedő gyalogost, kerékpárost, vagy lassú járművet nehezebben lehet észlelni.