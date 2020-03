Az internet veszélyeire hívta fel a tanulók figyelmét

A Bonyhádi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a Nagymányoki Általános Iskola tanulóinál járt.

Baranyai Brigitta rendőr őrnagy március 3-án újból az internet világáról beszélgetett a harmadik osztályos tanulókkal, és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről adott tájékoztatást az alsósoknak, közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

A prevenciós szakember felhívta a diákok figyelmét arra, hogy az internet nem felejt, ezért nem mindegy milyen adatokat, fényképeket osztanak meg magukról, mert ezekkel mások visszaélhetnek. Beszélt arról is, hogy milyen veszélyeket rejt a neten való ismerkedés, melyek a legjellemzőbb visszaélések és hogyan lehet ellenük hatékonyan védekezni. Elmondta többek közt azt, hogy ha olyan gépet használnak, amihez bárki hozzáfér, minden esetben jelentkezzen ki fiókjaikból, nem elegendő a böngésző bezárása, megosztotta velük, hogy jelszavaikat, lakcímüket, vagy más, személyes adataikat ne adják meg senkinek, ne bízzanak vakon senkiben, hiszen az interneten nem mindenki az, akinek mondja magát. A szakember kitért arra is, hogy a szociális felületekre csak olyan képeket posztoljanak, amelyek később sem okozhatnak gondot, hiszen az internet nem felejt, arra is, hogy másokról engedély nélkül ne tegyen fel képeket, valamint még arra is, hogy selfik készítésekor próbáljon arra törekedni, hogy a család anyagi helyzete ne legyen teljesen nyilvánvaló, mert annak veszélyes következményei is lehetnek. De nem csupán a szociális hálóról beszélt, szót ejtett az ismeretlen forrásból származó szoftverekről, amik szintén komoly veszélyforrást hordoznak magukban.