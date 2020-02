Az iparbiztonság terén lett az Év Tisztje

A szakmai feladatok végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú teljesítménye elismeréseként iparbiztonsági kategóriában az Év Tisztje címet vehette át Szendi Zoltán tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője. A díjat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság éves értékelő állománygyűlésén nyújtotta át számára dr. Góra Zoltán főigazgató és dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes.

Szendi Zoltán 2000. október elsején szerelt fel a paksi tűzoltóságon beosztott tűzoltóként. Mint mondta, bátyját követte, aki akkor már ott szolgált. Mára szinte tradíció lett, hogy a család férfi tagjai erre a pályára lépnek, és a katasztrófavédelem valamelyik szakterületen dolgoznak. A motivációt jelentő testvér fia a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen helyezkedett el, másik bátyja fiai pedig a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesítenek szolgálatot.

Szendi Zoltán a tűzoltói hivatás mellett Baján, az Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán tanult környezetmérnök szakon. A diploma megszerzése után, 2004-ben technikai kiemelt fő­előadó lett a paksi tűzoltóságon, majd 2007-től általános ügyviteli és ellátási osztályvezető. A katasztrófavédelem rendszerének átalakítását követően, 2012-ben lett iparbiztonsági felügyelő a paksi kirendeltségen, 2016 decemberétől pedig a megyei igazgatóságra helyezték, azóta dolgozik iparbiztonsági főfelügyelőként.

Elmondta, hogy ez a szakterület elsősorban a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek hatósági engedélyeztetését és felügyeletét, illetve a veszélyesáru-szállítás közúti és telephelyi előkészítésének ellenőrzését foglalja magában.

Emellett a kritikus infrastruktúra-védelem, a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme tartozik az iparbiztonság feladatkörébe. – Például, ha egy lakossági szolgáltatás valami miatt kiesik, gyors megoldást kell találni rá, hogy az minél kevésbé érintse az emberek tömegét – magyarázta Szendi Zoltán.

Mint mondta, időnként igazán impulzív tud lenni ez a munka, szükség van hozzá a szolgáltatók közti kapcsolattartásra, előrelátásra, átfogó gondolkodásra. A társhatóságokkal való kölcsönös együttműködés hozzájárul a hatékonysághoz, akárcsak a beosztottakkal – a katasztrófavédelmi mobil labor háromfős állományával, valamint a dombóvári, a paksi és a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelőivel – kialakított jó kapcsolat. A főfelügyelő fontosnak tartja a kollegiális viszonyt, mert úgy látja, ez vezet eredményre.

A sziklamászás az egyik hobbija

Az iparbiztonsági főfelügyelő arról is beszélt, hogy ez a munkakör sokszor napi 24 órás készenlétet igényel. Munkaidőn túl is elérhetőnek kell lennie, hiszen bármikor történhet olyan esemény, ami miatt berendelik. Előfordulhat ez például egy nagyobb viharkár esetén, vagy akkor, ha a katasztrófavédelmi mobil laborra van beosztva, amelyet éjszaka is riaszthatnak, ha egy helyszínen méréseket kell végezni. Korábban az íjászat jelentette Szendi Zoltán számára a kikapcsolódást, magyar bajnoki címet szerzett ebben a sportágban, illetve világbajnokságon is szerepelt, ám az utóbbi időben már nem tudott elég energiát fordítani rá. Legújabb szenvedélye a via ferrata, amely olyan hegyi utat jelöl, ahol fix­en beszerelt fém kábelek, létrák, hidak és lépcsőfokok segítik az előrehaladást. Tatabányán például található ilyen útvonal. Ezen kívül tavaly Szendi Zoltán és párja egy alapfokú sziklamászó tanfolyamot is elvégzett. Mint mondta, ez a mozgásforma remek mentális kikapcsolódást jelent számára, a hegyek világa mindig is közel állt hozzá. Túrázni is szívesen járnak különböző hegyvidékekre. Mindemellett a paksi otthonukhoz tartozó kert, udvar gondozása tölti fel.