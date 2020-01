Az új vezetők lendületet adnak a rendőrségnek

Egy városi rendőrkapitány magasabb beosztásba kerül és egy új kezdi meg ezt a munkát. A többiek más kapitányság élén folytatják, illetve kezdik meg új közegben vezetői tevékenységüket.

Jelentős személyi változások történtek január elsejétől a megyei rendőr-főkapitányságon, valamint a városi kapitányságok élén. Dr. Kovács Zoltán rendőr ezredes, rendészeti főkapitány-helyettes 2020. április 30-án rendelkezési állományba vonul. A főkapitány-helyettesi posztot dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság jelenlegi vezetője tölti be.

Mindez lehetőséget teremtett arra, hogy a rendőrkapitányok körében is meglépjük a szükséges változtatásokat – mondta Szabó Csaba rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány.

Január elsejétől az alábbi személyi változások történtek a városi kapitányságok vezetésében: a Szekszárdi Rendőrkapitányság élére dr. Marcsek Sándor ezredes, a volt bonyhádi rendőrkapitány kerül. A Paksi Rendőrkapitányság eddigi vezetője, dr. Kuti István ezredes a Tamási Rendőrkapitányságot vezeti majd, helyére Végh Lajos ezredes, volt dombóvári rendőrkapitány kerül. Dr. Bognár Szilveszter ezredes, korábbi tamási rendőrkapitány lesz a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője. A Bonyhádi Rend­őrkapitányság élére dr. Bíró Attila alezredes, a megyei főkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője kerül az év elejétől. A munkát január másodikán kezdik meg az új vezetők, kinevezésükre április harmincadika után – a szükséges adminisztratív intézkedések megtételét követően – kerülhet sor, tette hozzá a megyei rendőr-főkapitány.

Szakmailag rendben van a rendőrkapitányságok működése, hangsúlyozta Szabó Csaba, hozzátéve, hogy ugyanez vonatkozik a kapitányságvezetők munkájára és emberi kvalitásaikra is. A változtatásokat tehát nem problémák miatt kellett végrehajtani, hanem azért, mert az öt rendőrkapitány közül három több mint tíz éve teljesít szolgálatot ugyanazon a helyen. Vezetési szempontból volt fontos, hogy új impulzust kapjanak a kapitányságvezetők, s egy új kapitány az ott dolgozóknak is lendületet adhat. Egy szervezet és annak a tagjai akkor tanulnak, fejlődnek, ha időről időre újabb impulzusokat adhatnak és kaphatnak a munkájukhoz és emberi vonatkozásban is.

Szabó Csaba közbevetett kérdésünkre hozzátette, hogy a rendőrkapitányságok kiegyensúlyozottan működnek, megfelelő szakembergárda áll rendelkezésre, nem válságmenedzselésre van tehát szükség, hanem fel kell építeni egy új, egyéni és szervezeti karriert, ehhez mind a vezetőknek, mind pedig az adott szervezetben dolgozóknak is meg kell újulniuk.