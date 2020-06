Az utcákon elképesztő mennyiségű víz hömpölygött

Folyamatos munkát adott megyénk tűzoltó egységeinek a szerdán lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy csütörtökön hajnali öt óráig összesen harmincnyolc riasztás érkezett, amelyek közül harminckettő műszaki mentés, hat pedig tűzeset volt. Ezek felszámolásán nemcsak a hivatásos egységek dolgoztak, hanem az önkéntes tűzoltó egyesületeket is bevonták.

A beavatkozások túlnyomó részében ingatlanok mélyebben fekvő pontjairól kellett vizet szivattyúzni, illetve leszakadt faágakat kellett eltávolítani. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendkívüli időjárás Tolnát, Fácánkertet, Dunaszentgyörgyöt és Szedrest sújtotta a legnagyobb mértékben. Tolnán alagsorok, pincék telítődtek vízzel, Fácánkertben utcákat öntött el a csapadék és a mezőgazdasági területekről tört be a víz a lakóingatlanok felé, Dunaszentgyörgyön a csapadékvíz tárolók megteltek és Szedresen szintén lakóingatlanokat veszélyeztetett a víz.

Szerdán délután Fácánkerten tartózkodó kollégánk arról számolt be, hogy elképesztő mennyiségű víz hömpölygött az utcákon, ami tegnapra sem tűnt el nyomtalanul. Pocsolyák és sár jelezték, hol borította víz az utakat. Mint megtudtuk, Dunaszentgyörgyön is éjszakába nyúlóan szivattyúzni kellett, és a tűzoltók gépe mellett az önkormányzat szivattyúját is bevetették.

A katasztrófavédelem szóvivőjétől azt is megtudtuk, hogy lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség. Köves Péter emellett kiemelte, hogy köszönet illeti a tolnai, a dunaszentgyörgyi, a gyönki, a kurdi és a faddi önkéntes tűzoltókat, akikre számíthattak a hivatásos egységek.