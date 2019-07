Az utcákon is sok veszély leselkedik kutyákra, macskákra

Lövés, mérgezés, lopás – többek között ezek a veszélyek leselkednek még a gondosan vagy megfelelően tartott kedvencekre is. Sok állatra nézve viszont éppen gazdája jelenti a legnagyobb fenyegetést.

Mint arról korábban beszámoltunk, nemrég meglőttek egy kutyát Szekszárdon. Az ebet állatvédők mentették meg, a rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást. Az esethez kapcsolódóan egy olvasónk jelezte, hogy őket is többször érte már atrocitás a megyeszékhelyen kutyasétáltatás közben. Előfordult, hogy petárdát dobtak rájuk, de kihelyezett mérget is találtak. Másik szekszárdi olvasónk arról számolt be, hogy hetek óta keresi egyik kutyájukat. Vállalkozásuk telephelyén tartották a rendkívül kezes másfél éves ebet, amely igen furcsa körülmények között tűnt el. Érdeklődtek a szekszárdi menhelyen és a gyepmesternél is, arra gyanakszanak, hogy nem magától kószált el a komondor, kuvasz keverék eb. A sort minden bizonnyal hosszan lehetne folytatni.

– Az állatkínzás leggyakoribb formája, amivel mi találkozunk, az az elhagyás, például amikor valaki a felesleges szaporulatot egy dobozban, zsákban, szatyorban otthagyja valahol, a menhely kapuja előtt, egy buszmegállóban, vagy kietlenebb helyen – mondta Fiáth Szilvia, a szekszárdi menhelyet üzemeltető Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke. Hozzátette, Magyarországon az állattartási kultúra alacsony szinten van. A cica-, kutyatulajdonosok mintegy 30-40 százaléka példamutatóan gondoskodik kedvencéről, körülbelül ennyien vannak azok is, akik olyan körülményeket teremtenek, hogy az állat még nem szenved. A fennmaradó részt azok teszik ki, akik például oltás nélkül, rossz körülmények között tartják kutyáikat, agyonverik a szaporulatot.

– Nagyon gyalázatos, és nehezen felderíthető formája az állatkínzásnak a mérgezés, amelyre sajnos gyakran van példa. Szekszárdon több utcában is előfordult már ilyen eset. Ráadásul a közterületen, különösen játszóterek közelében kitett méreg akár gyerekekre is veszélyes lehet – hangsúlyozta az állatvédő. – Ott van még a légpuskával való lövöldözés, amelynek leggyakrabban macskák a célpontjai. Szót lehet ejteni a szaporítókról, akik rettenetes körülmények között, kereskedelmi céllal, belterjesen szaporítják állataikat, időnként pedig a leelletett, vagy elpusztult állatok helyett úgy lopnak fajtatiszta kutyákat. Továbbá vannak olyan pszichés problémával küzdő elkövetők, akik „örömmel” kínozzák az állatokat, és akikből kutatások által bizonyítottan könnyen válhat később erőszaktevő – fűzte hozzá.

Tolna megyében az elmúlt évben 66 esetben tettek feljelentést a rendőrségre állatkínzás miatt, 26 eljárás jutott vádemelésig – derül ki a megyei rendőr-főkapitányság adatsorából, ahogyan az is, hogy az elmúlt öt évben összesen 123 esetben javasoltak vádemelést ilyen ügyben.

Komlósiné Kiss Anett sajtószóvivő elmondta, az állatkínzás kategóriájába tartozó esetek meglehetősen különbözőek. A legjellemzőbb az éheztetés, verés, de néhány hónapja egy férfi ügyében indult eljárás, aki a Sió csatornába dobott két kutyát, úgy, hogy a lábukra betonoszlop darabot kötött. A nemrég Szekszárdon történt, fentebb már említett esetről, mely során egy kutyát meglőttek, annyit mondott, hogy a büntetőeljárás folyamatban van.

Állatkínzásért elsődlegesen két évig terjedő szabadságvesztés járhat maximálisan, amennyiben azonban az állat súlyos fájdalmával jár, illetve halálához vezet a bántalmazás, a kiszabható szabadságvesztés felső határa három év is lehet.

Az állattulajdonosoknak Komlósiné Kiss Anett azt javasolta, hogy mindenképpen tartsák udvaron belül, vagy lakásban kedvenceiket, ellenőrizzék a kerítést, hogy ne tudjanak az ebek megszökni. Sétáltatásnál se engedjék el pórázról a négylábúakat, még akkor sem, ha a természetbe kirándulnak, hiszen hamar szem elől téveszthetik kutyájukat, amely viszont könnyen megtéveszthet egy vadászt.

Állatkínzások száma Tolna megyében a megyei rendőr-főkapitányság adatai szerint