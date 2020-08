Azonnal elkezdik keresni az eltűnt fiatalokat

Valódi eltűnés, vagyis, hogy 18 év alatti fiatal nem került elő, illetve nem is találták meg, nem fordult elő Tolna megyében. A kiskorúak jellemzően gyermekotthon­okból lépnek le egy időre. Többségük lány, de az arány­uk csökkenőben van.

Az ember azt gondolná, hogy a nyári szünetben tetőzik a fiatalkorúak eltűnése, vagyis ilyenkor szöknek meg a legtöbben otthonról, vagy a gyerekotthonból. Gáspár Ildikó, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa ezt cáfolja. Mint elmondta, megyénkben nem jellemző, hogy családból mennének el a fiatalok, bár ez is előfordul néha, és többségében a rosszul működő családból lép ki egy időre a fiatal. Az úgynevezett eltűnt fiatalok többsége a gyermekotthonokból szökik meg, és ez egész évben hasonló intenzitást mutat, mondta a szakember.

Régebben statisztikát vezetett a rendőrség az eltűnt fiatalokról, de személyiségi jogokra hivatkozva ezt megtiltották. A hosszú évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy döntő többségük hazamegy, és a család rejtegeti őket. A leggyakrabban ugyanis az történik, hogy valamilyen, vagy minden szempontól elhanyagolt gyerekeket emelnek ki a családból. A szülők akarata ellenére kerülnek gyerekotthonba, ha a védelembe vétel nem vezet eredményre, mert a szülők nem változtatnak a gyerek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését veszélyeztető magatartásukon. Ettől függetlenül azonban ragaszkodnak a gyerekeikhez.

Meglehetően elterjedt tévhit volt egy időben, hogy az eltűnteket csak 24 óra elmúltával kezdik el keresni, ami akkor sem volt igaz. Az volt a szabály, hogy haladéktalanul el kellett rendelni a körözést, ha az eltűnt személy koránál, vagy egészségi állapotánál fogva magáról gondoskodni képtelen. Minden más esetben pedig 24 órán belül indult a keresés. A 2013-as körözési törvény pedig ki is mondja, hogy haladéktalanul el kell kezdeni a eltűnt körözését. Előtte azonban meg kell nézni, hogy a keresett ember nincs-e börtönben, kórházban, illetve nem volt-e balesete.

A kérdésre, hogy fiúk, vagy lányok szöknek-e gyakrabban, Gáspár Ildikó elmondta, hogy régebben a kétharmaduk volt lány, ma ennél valamivel alacsonyabb az arányuk. Az életkorukat tekintve többnyire 14 év felettiek szöknek. Már csak azért is, mert mire a gyermekvédelmi intézkedések folyamatában bebizonyosodik, hogy tarthatatlan a gyerek otthoni helyzete és ki kell emelni a családból, már gyakran 12-14 év közötti a kiskorú. A 12 évnél fiatalabbak egyébként is befogadó családokhoz kerülnek.

Nyilvánvaló, hogy aki ebben a korban kerül be egy szigorú rendszerbe, nem képes, és persze nem is akar ahhoz alkalmazkodni. Külön kategóriát jelentenek az idősebb, 16-17 éves lányok, akik a „barátjukhoz” szöknek. Ezek egy része valóban barát, másik része pedig futtató. Utóbbi azonban nem bizonyítható, hiszen eljárás sem indul, mert a prostitúciót tagadják és kölcsönös szerelemre hivatkoznak. Ez az egyik veszélye a szökdösésnek, a másik pedig az, hogy más bűncselekményt követnek el, például lopnak, mert nincs pénzük. Annak is megvan a veszélye, hogy igazi bűnözők kihasználják őket.

A kérdésre, hogy van-e egy éven túl eltűnt fiatalkorú a megyében, kiderült, hogy papíron kettő van, valószínű, hogy mindkettőt a család bújtatja. Az egyikről heteken belül kiderülhet, hogy megvan, ugyanis nagykorú lesz, és akkor igényt tarthat a nevelőotthonban gyűlő életkezdési támogatásra. Egy másik esetben pedig még nem tudni, hogyan alakulnak a dolgok, a szülők feltehetően mindhárom gyerekükkel külföldre költöztek. Ez esetben tehát a szülők tartózkodási helye is ismeretlen. Mivel már megvan a határozat a gyerekek otthonba utalásáról, a gyámügy körözteti őket. A szülők meg is mondták, hogy ezért külföldre mennek.

A legtöbb elszökött fiatalkorú 24 órán, legkésőbb egy héten belül előkerül. Van rá példa, hogy még folyamatban van az első eltűnést követő körözés, de a szökős fiatal egyszer már visszament a gyermekotthonba, majd megint lelépett.

Egy éven túl, ténylegesen eltűnt fiatalkorú évek óta nem volt Tolna megyében, olyan pedig, hogy valakit egyáltalán nem találtak meg, nem fordult elő.

Borítókép: illusztráció