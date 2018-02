Bajt okozhat a meggondolatlan internetezés

Négy előadást tartott a biztonságos internet napja alkalmából kedden délelőtt a Dombóvári Rendőrkapitányság általános iskolás tanulóknak a városi könyvtárban. Az eseményen összesen 108 gyerek vett részt, akik érdeklődve figyelték az előadást, amely arról szólt, hogy veszélyeket is rejthet magában a világháló felelőtlen használata – tájékoztatott Molnár Ágnes, a megyei főkapitányság sajtóreferense. A biztonságos internet napja program célja, hogy felhívja a figyelmet a mobiltelefonok és az online technológiák tudatosabb és ezzel biztonságosabb használatára.

Mint ismeretes, a felhasználók között egyre magasabb a fiatalok száma, akik kíváncsiságuknál és jóhiszeműségüknél fogva talán kevésbé körültekintőek és ezáltal védtelenebbek is. A világháló rendkívül hasznos felület, de csak akkor tudjuk az előnyeit élvezni, ha elővigyázatosak vagyunk. A szörfölés ugyanakkor károkat is okozhat. Az egyik legnagyobb veszélyforrás az az anonimitás, hogy senkinek nincs „arca”, a levelezőpartner bárkinek kiadhatja magát. Éppen ezért ismerkedéskor gondoljuk meg, kinek, milyen információt adunk ki magunkról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A gyerekek, fiatalkorúak esetében ezért is nagyon fontos, hogy a szülő tudjon arról, kivel tart kapcsolatot a gyermeke. Különösen fontos, hogy megtanítsuk számukra, miként védekezhetnek az adathalászat és más felhasználók rosszindulata ellen.

Számolni kell azzal is, hogy az internet „nem felejt”, vagyis ami felkerül a világhálóra, az nagy valószínűséggel beláthatatlan ideig ott is marad. Kétszer is meg kell tehát gondolni, hogy milyen képet vagy tartalmat töltünk fel, például saját magunkról. Sokan ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy megosszák ismerőseikkel, hogy mikor, hol tartózkodnak, és mit csinálnak éppen. Könnyen előfordulhat, hogy mire a család hazaér, már csak hűlt helyét találja értékeinek. Növelheti biztonságunkat, ha számítógépünket tűzfal és vírusirtók védik, ellenőrizve gépünk internetes forgalmát, megakadályozva az illetéktelen behatolást. Amennyiben nyilvános hálózatról csatlakozunk az internetre, lehetőség szerint ne ott intézzünk személyes ügyeket – tette hozzá a sajtóreferens.