Baleset-megelőzési napot tartottak Ozorán

A helyi iskola és óvoda számos ajándékot kapott a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány képviselőjétől.

A budapesti székhelyű Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságával közreműködve hosszú évek óta járja az ország különböző régióit, hogy a fiatal korosztály balesetmentes közlekedésre nevelésében részt vegyen.

Az alapítvány képviselője – Ayala – október 11-én ezúttal a Tolna megyei Ozorára látogatott, ahol a helyi óvodásoknak és iskolásoknak tartott előbb egy zenés produkciót, melyet követően a kicsiknek átadta a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány ajándékait. Az iskola és az óvoda számos kerékpárral, rollerrel, egyéb sporteszközzel és játékokkal lett gazdagabb, melyet a biztonságos közlekedésre nevelésében hasznosítani tudnak majd – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK).

A rendezvényen a gyerekeket köszöntötte dr. Bognár Szilveszter rendőr ezredes, Tamási rendőrkapitánya is, aki köszöntőjében a diákok figyelmét felhívta a szabálykövető közlekedési kultúra fontosságára, melyet gyerekkorban kell megtanulni.

A délelőtt folyamán a megjelent csaknem 300 gyermek megtekinthette a rendőrségen használatos technikai eszközöket és fegyvereket. A diákok megtekinthettek egy sebesség-ellenőrző berendezést is, valamint egy forgalomellenőrző motoros járőr is bemutatót tartott a fiataloknak. A diákok egy – a rendőrök által összeállított – kerékpáros ügyességi pályán is megmutathatták, hogy mennyire urai kerékpárjaiknak, a legjobbak külön ajándékot is kaptak. A nap folyamán a legnagyobb sikert a rendőrkutyás bemutató jelentette.

A gyerekek nem mentek haza üres kézzel, hiszen az alapítványtól kapott csomagok mellett a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól közlekedésbiztonsági eszközöket – fényvisszaverős karkötőt és láthatósági mellényt – kaptak ajándékba.