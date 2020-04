Börtönben maradnak a migránsokat szállító csempészek

Meghosszabbította két ausztriai tartózkodásra jogosító okmányokkal rendelkező iraki állampolgár letartóztatását a Szekszárdi Járásbíróság. A két külön határozatban az szerepel, hogy a gyanúsítottak az első fokú bíróság tárgyalás előkészítő határozatáig, de legfeljebb július 6-ig letartóztatásban maradnak.

A gyanúsítottakat tavaly október 4-én hajnalban fogták el a készenléti rendőrség, illetve a főkapitányság paksi autópálya alosztályának munkatársai, amint Pécs felől Budapest irányába haladtak. Megpróbáltak ugyan megszökni az ellenőrzés elől, de feltartóztatták őket. Mint kiderült, az autókban 5-5, magukat iraki, illetve iráni származásúnak valló embert akartak Ausztriába szállítani. Közülük egyiknek sem volt európai, így magyarországi tartózkodásra jogosító okmánya, illegális bevándorlóként érkeztek az Európai unió területére.

A gyanúsítottak telefonhívásai alapján megállapítható, hogy út közben kapcsolatot tartottak egymással és volt előttük egy felvezető autó is. Az ebben utazó és a gyanúsítottakkal az út során telefonon kapcsolatot tartó tartó férfiról az osztrák rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy embercsempész-szervező az illető.

Az eljárás során még szükség lehet a gyanúsítottak további kapcsolatainak a felderítésére, az is alappal feltételezhető továbbá, hogy szabadon bocsátásuk esetén fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Ez már csak azért is esélyes, mert az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészet bűntettének elkövetőjét 2-től 8 évig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti a törvény. Ez esetben még az is felmerülhet, hogy mindezt bűnszövetségben követték el, ami tovább növeli a bűncselekmény súlyosságát.

