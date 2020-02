Börtönből börtönbe vándorol a tolvaj

Két év egy hónap fegyházbüntetésre ítélt egy 42 éves férfit a Szekszárdi Járásbíróság három rendbeli, többszörösen minősített lopás miatt, amelyből az egyik kísérleti szakaszban maradt. Feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet jogerős, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője. A súlyos büntetés fő indoka, hogy a letartóztatásban lévő vádlott sokszoros visszaeső. Az utóbbi évek büntetései között szerepel dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás nem is egy alkalommal, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás. Előfordult, hogy két ítéletet összbüntetésbe foglalt a bíróság. Előélete miatt már ezek a büntetések is végrehajtható szabadságvesztések voltak, amelyet le is ült, majd éppen csak kijött a börtönből és ott folytatta, ahol abbahagyta, vagyis ismét lopott.

A férfi nőtlen, két kiskorú gyermeke van, egyik nevelőszülőknél, a másikat az anyai nagymamája neveli. A szüleivel él, speciális iskolában végezte el a nyolc általánost. Semmiféle jövedelme nincs, többféle súlyos betegségben szenved.

A vádlott tavaly október 3-án bement egy közintézmény udvarába, ahol egy autó lehúzott ablakán behajolva kivett egy laptoptáskát, céges iratokat, számlákat, telefontöltőt és más tárgyakat. Az autó tulajdonosa azonban utánafutott, el is kapta és rendőrök érkezéséig visszatartotta a vádlottat. Másnap egy üzletből ellopott egy télikabátot, amit eladott egy ismerősének, aki nem tudta, hogy lopott holmiról van szó. A télikabátot a rendőrség kiadta a sértettnek. A harmadik alkalommal egy bolt irodahelyiségében lévő táskából akart lopni, de tetten érték és nem engedték elmenekülni.

