Budapestre szállították a talált robbanóeszközöket

Tegnap, október 18-án 15 órakor érkezett lakossági bejelentés a Paksi Rendőrkapitányság ügyeletére, hogy egy helyi lakos a Duna partján sétálás közben egy robbanótestnek látszó tárgyat talált.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Duna folyó rendkívül alacsony vízállása miatt a partszakasz eddig víz alatt lévő területei is szárazra kerültek, ennek folytán került elő a paksi lakos által talált robbanó test.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes vezetője haladéktalanul elrendelte a helyszín rendőri erőkkel történő biztosítását és a partszakasz kiürítését. Az esetről azonnal értesítették a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletét is. A helyszín biztosítása közben, több civil személy is tartózkodott a Duna parton, akik jelezték, hogy a közeli partszakasz több helyszínén is találtak különböző robbanó testnek kinéző tárgyakat.

Este 20 óra 30 perckor a helyszínre érkeztek a MH 1.Honvéd Tűszerész és Hadihajós Ezred alakulatának tűzszerészei, akik a helyszínen: 1 darab 80 mm-es aknavető gránátot, 1 darab 76 mm-es szovjet kényszer bombát, 1 darab 57 mm-es szovjet páncéltörő gránátot, 1 darab 40 mm-es szovjet páncél törő gránátot, 30 darab gyalogsági lőszert találtak, melyeket még tegnap este Budapestre szállítottak – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség ezúton hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben robbanószernek látszó tárgyat találnak, akár a Duna alacsony vízállása miatt a folyó partján, akár bárhol máshol, legyen az magán- vagy közterület, ne menjenek túl közel a tárgyakhoz, ne fogják meg azokat!

Fontos megjegyezni, ha a talált dolgok esetlegesen élesített, még fel nem robbant robbanószerkezetek, azok bármikor felrobbanhatnak, és tragédiákhoz vezethetnek.

Arra kérik a lakosságot, hogy, aki a jövőben hasonló tárgyat talál, haladéktalanul értesítse a legközelebbi rendőri szervet, vagy tegyen bejelentést az ingyenes hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó számok valamelyikén.