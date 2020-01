Büntetést kapott, mert használt autót bontott

Társtettesként elkövetett, hulladékgazdálkodás rendjének megsértésében mondott ki bűnösnek egy 23 éves férfit a Szekszárdi Járásbíróság, ezért hetvenöt nap pénzbüntetésre ítélte, amelynek napi tételét 1000 forintban határozta meg. Ha a hetvenötezer forintot nem fizetné meg, akkor azt napi tételenként fogházra kell átváltoztatni. Meg kell fizetnie közel ötvenezer forint bűnügyi költséget is. Az ítélet jogerős, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A férfit a bíróság távollétében ítélte el, mert ismeretlen helyre távozott, s a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre. Az ügyben a férfi eredetileg a II. rendű vádlott volt, de mivel eltűnt a hatóságok szeme elől, ügyét a bíróság elkülönítette. Társát már korábban jogerősen elítélték.

A vádlott eladta némiképp romos autóját az I. rendű vádlottnak 13 ezer forintért, aki azt alkatrészként akarta hasznosítani. Szóban megállapodtak, hogy a II. rendű vádlott a vételáron felül még néhány alkatrészt is kiszerelhet az autóból a maga részére. Az adásvételt a hatóságoknak nem jelentették be. Az autót 2017 november első napjaiban bontották szét. A II. rendű vádlott az akkumulátort, az ablaktörlő lapátokat, a dísztárcsákat és az autós rádiót szerelte ki és ezt az eljárás során nem is vitatta. A férfi büntetlen előéletű ugyan, de szintén a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt egyszer már ügyészi megrovásban részesült. Közlekedési szabálysértés miatt pedig tizenegyszer állapították meg a felelősségét. A jogszabályok szerint az autóbontás olyan hulladékgazdálkodási tevékenység, amelyet csak engedéllyel és szükséges képesítéssel lehet végezni.